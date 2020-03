Rabu Siang, Rupiah Melemah ke 15.223 per Dolar AS

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Rupiah di perdagangan pasar spot terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Rabu (18/3) pukul 12.00 WIB, rupiah di pasar spot ada di Rp 15.223 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,32% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.173 per dolar AS.

Di Asia, rupiah memimpin pelemahan beberapa mata uang Asia terhadap dolar AS, disusul baht Thailand yang melemah 0,31%, ringgit Malaysia mlemah 0,11%, yuan China melemah 0,06% dan dolar Hong Kong melemah 0,04% terhadap dolar AS.

Sementara mayoritas mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS hingga siang ini yang dipimpin pesso Filipina yang menguat 1,42% terhadap dolar AS.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 99,25, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 99,57.

• Cegah Wabah Corona, Dua Masjid di Pidie Mulai tak Gunakan Sajadah

• Malaysia Berlakukan Lock Down Mulai Hari Ini, Ekonomi Singapura Mulai Sempoyongan

• Pencegahan Virus Corona, Absen Sidik Jari Ditiadakan, Bagaimana Nasib E-Kinerja Pemkab Aceh Singkil?

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Rupiah melemah ke Rp 15.223 per dolar AS pada siang hari ini