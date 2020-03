Direktur Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, Dr Danial MAg kembali Terima Penghargaan

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Dosen IAIN Lhokseumawe, yang sebelumnya menjabat Direktur Program Pascasajana IAIN Lhokseumawe, Dr Danial MAg kembali menerima penghargaan untuk yang ketiga kalinya.

Penghargaan atau award kategori "The Most Inspiring Leader of Change and Education Figure of The Year" dianugerahkan oleh Indonesia Achievment Center di Hotel Santika Premiere Jakarta, 13 Maret 2020 lalu.

Sebelumnya ia menerima penghargaan "Top 50 Pemimpin Pembawa Perubahan Kategori Pemimpin Perubahan Inspiratif dan Inovatif Indonesia Bidang Pendidikan" dianugerahkan oleh 7Sky Media pada 31 Januari 2020 di Surabaya.

Selanjutnya penghargaan "Winner Award in Excellence 2020 Kategori Excellence in Quality Education of The Year 2020" dari Indonesia Development Achievement Foundation. Penghargaan ini sebagai wujud ucapan terimakasih dan pengakuan atas kinerja, prestasi, dedikasi dan kredibilitasnya.

Atas seluruh penghargaan itu, Dr Danial MAg mengatakan semua atas Rahmat Allah SWT, doa orang tua, dukungan semua keluarga besar, perjuangan dan kegigihan seluruh staf di Pascasarjana, dan berbagai pihaklainnya.

"Penghargaan ini sebagaimana penghargaan lainnya mengandung makna bahwa saya harus menghormati semua kebaikan dan menghargai setiap tetesan keringat, perjuangan, dan pengorbanan semua staf saya," ujarnya.

Ia menyadari, kiprah di Pascasarjana khususnya dan IAIN pada umumnya, belum apa-apa, dibandingkan dangan yang sdh dilakukan oleh orang-orang besar di kampus-kampud besar.

"Tetapi orang bijak berkata bahwa semua pohon besar yang kemudian diolah menjadi mebel mewah dengan harga fantastis, berasal dari biji sebesar kelingking atau tunas kecil. Tidak semua hasil yang sama diperoleh dengan proses dan cara yang serupa," ujarnya setengah bertamsil.

Ia juga membandingkan, terkadang untuk memperoleh seteguk air di gurun pasir gersang harus berjuang mati-matian. Sebaliknya, memperoleh air di daerah tropis, cukup menggerakkan dua jari membuka kran.

Ia menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang menganugerahi penghargaan, bahwa mereka masih menemukan harapan tentang pemimpin masa depan, karena masih dapat menemukan sesuatu yang paling berharga dan langka yaitu keteledanan, kejujuran, kedisiplinan, inspirasi dan inovasi dari seorang figur di kampus pascasarjana yang berada di kota kecil yang hampir tak terlihat dalam peta besar Indonesia.(*)

