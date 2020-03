Nilai Tukar Rupiah Jumat 20 Maret 2020: Rupiah Melemah ke Rp 15.960 per Dolar AS

SERAMBINEWS.COM – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot melemah, yakni Rp 15.960 per dolar Amerika Serikat (AS), hingga Jumat (20/3/2020) sore.

BerdasarkanBloomberg.com, kurs rupiah melemah dari dari posisi pada hari sebelumnya Rp 15.913 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah melemah ke Rp 16.273 per dolar AS.

Kurs Jisdor melemah 9,84 persen dalam sepekan terakhir, sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id.

Dilansir Kompas.com, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksikan pelemahan masih bisa berlanjut.



Peluang penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih rendah.

Hal tersebut, terlihat dari rasio cadangan devisa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang relatif rendah.

"Perbandingan cadangan devisa terhadap PDB Indonesia menurut data CEIC per 2019 adalah 10,9 persen dan trend-nya terus alami penurunan."

"Sementara rasio cadev terhadap PDB Malaysia 27,2 persen, Thailand 39,4 persen dan Filipina 21,7 persen," kata Bhima Yudhistira kepada Kompas.com.

Sehingga, Indonesia memiliki potensi rebound yang paling rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lain.