Sinyal Krisis, Pengusaha Diminta Siap-siap

* OJK Keluarkan Aturan Pelonggaran Kredit

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot Kamis (19/3/2020) kembali melemah. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp 15.912 per dollar AS atau melemah 690 poin sebesar 4,53 persen dibanding penutupan Rabu (18/3/2020) Rp 15.222 per dollar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga kembali tenggelam di zona merah. IHSG pun berakhir dalam posisi terendah hampir 8 tahun terakhir. IHSG ditutup pada level 4.105,42 atau turun 5,2 persen (225,25 poin) dibanding penutupan Rabu pada 4.330.67. Posisi tersebut merupakan yang terendah sejak 31 Agustus 2012. Kala itu IHSG berada di level 4.060,33.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mengakui bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini tengah dalam kondisi buruk. "Tidak bisa ditutupi lagi bahwa kondisi ekonomi semakin memburuk, pelemahan kurs rupiah terhadap dollar yang bergerak dalam tempo yang cepat menjadi indikator pra-krisis ekonomi," ujar Bhima.

Bahkan ia memprediksi akan terjadi krisis ekonomi yang lebih parah dibandingkan tahun 2008. "Saya tidak mau menutup-nutupi lagi, bahwa amunisi bank sentral untuk meredam pelemahan rupiah makin terbatas. Hal ini bisa terlihat dari rasio cadangan devisa (cadev) Indonesia yang kecil dibandingkan negara lainnya," kata Bhima.

Menurut data CEIC, perbandingan cadangan devisa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per 2019 adalah 10,9 persen dan trennya terus mengalami penurunan. "Sementara rasio cadev terhadap PDB Malaysia 27,2 persen, Thailand 39,4 persen, dan Filipina 21,7 persen. Artinya dibandingkan negara lain di Asean, Indonesia paling kecil amunisi Bank sentral untuk menjaga stabilitas kurs rupiah," kata Bhima.

Bhima Yudhistira menyarankan para pengusaha agar siap-siap menghadapi kondisi terburuk. Momen ini tidak hanya harus disiasati pengusaha kelas besar dan menengah, namun juga para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Saya sarankan kepada seluruh pengusaha, baik pengusaha menengah-besar maupun UMKM untuk bersiap menghadapi situasi yang terburuk," ujar Bhima.

Ia memprediksi rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS, dan kemungkinan akan menyentuh level lebih dari Rp 16.000. Situasi yang menurutnya sangat langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menilai ini bisa memicu terjadinya krisis ekonomi.

BI Turun Tangan

Bank Indonesia (BI) memastikan terus meningkatkan triple intervention melalui pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan juga pembelian di pasar sekunder. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sudah mencapai Rp 195 triliun selama tahun 2020. "Kami sudah membeli hampir Rp 195 triliun SBN yang dilepas oleh asing. Itu kami lakukan dalam upaya menjaga stabilitas rupiah termasuk juga di pasar spot maupun DNDF," ujarnya.

Ia menjelaskan cadangan devisa tercatat sebesar 130,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk menjaga stabilitas rupiah. "Langkah-langkah diambil BI untuk memastikan likuiditas rupiah. Misalnya tahun ini kami sudah menginjeksi likuiditas ke pasar uang dan bank dalam jumlah yang cukup besar," katanya.

Selain menambah likuiditas di perbankan Rp 195 triliun, BI juga telah melakukan repo dengan agunan SBN sekira Rp 53 triliun dan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah Rp 51 triliun. "Kami akan tambah sekitar Rp 23 triliun per 1 April. Kami juga kendorkan likuiditas valas yaitu dengan penurunan GWM valas sebesar 4 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar," tuturnya.

Terpisah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020. Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

"Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud,” kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot.

Sekar menjelaskan, POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus corona atau Covid-19. Wabah corona, bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.(Tribun Network/fit/van/wly)