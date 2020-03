Jawab Tudingan Jadi Gimmick Corona Jokowi, Ratri Anindyajati: Bukan Tugas Kita Bikin Mereka Percaya

SERAMBINEWS.COM - Seusai sembuh dari Virus Corona (Covid-19), pasien 01, 02, dan 03 masih mendapat banyak hujatan dari netizen.

Banyak dari mereka menuding apa yang dialami oleh pasien 01, 02, dan 03 hanya drama belaka.

Menanggapi tudingan tersebut, pasien 03 Ratri Anindyajati menegaskan apa yang mereka alami semuanya nyata, bukan dibuat-buat.

() Pasien 01/ 02 dan 03, di konferensi pers di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin (16/3/2020). (youtube tvonenews)

Dikutip dari YouTube Kompastv, Kamis (19/3/2020), awalnya presenter Rosi Silalahi menanyakan bagaimana tanggapan pasien 01, 02, dan 03 terhadap tudingan netizen hanya menjadi gimmick pemerintah.

"Begitu diumumkan sebagai pasien yang sembuh, kemudian warganet mengkaitkan dengan foto saya Pancasila," kata Rosi.

"Dan kemudian itu dikaitkan, ini jangan-jangan enggak beneran sakit, ini adalah gimmicknya rezim Jokowi, ini sebenarnya bukan sakit beneran, how do you respond that? (bagaimana kalian merespon hal tersebut)" tanya Rosi.

Ratri mengatakan dirinya sudah enggan menanggapi tudingan para netizen.

"Kita sih enggak apa-apa kalau enggak ada yang mau percaya, itu bukan tugas kita buat bikin mereka percaya," katanya.

Ia menjelaskan dirinya, bersama ibu, dan adiknya bisa sembuh karena kondisi kesehatan yang baik.