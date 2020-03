Memahami Hikmah Israk-Mikraj  

Oleh Munawir Umar, Awardee Beasiswa LPDP Kemenkeu pada Program Magister Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah

Tidak ada yang terjadi pada diri Rasulullah Saw melainkan ada pada dirinya petunjuk, pelajaran dan petikan hikmah dari setiap kejadian. Perjalanan yang diawali sejak kelahirannya hingga wafatnya mengandung tanda tanya bagi banyak kalangan, mulai dari kalangan Islam sendiri sampai kepada orang yang ingkar `kafir' akan risalahnya.

Di masa kecilnya terdapat berbagai macam kejadian unik yang menjadikannya dipuji oleh semua orang baik ketika ia bergaul dengan teman seumuran dengannya hingga orang yang lebih tua dari padanya. Gelar `Al-Amin' menjadi populer di kalangan Arab ketika itu kerena kepiawaian serta akhlaknya yang agung. Kehidupannya tidak lain laksana `Alqur'an yang berjalan' tentu dengan kontrolan Tuhan semesta alam Allah Swt. Demikian tegas Aisyah radhiallahu'anha dalam sebuah riwayat hadits.

Karena itu, uswatun hasanah menjadi patokan dan sumber pada dirinya. Setiap perkataan, perbuatan, pengakuan bahkan sifatnya menjadi landasan dalam kehidupan. "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingatnya." (QS. Al-Ahzab: 21). Keagungan yang begitu mulia pada dirinya adalah bukan tanpa alasan, tetapi karena ia telah mengemban sebuah risalah dari Tuhan secara orisinil tanpa ada intervensi oleh kalangan manapun.

Bahkan Michael H. Hart sebagai seorang peneliti dari Barat menjadikan baginda Muhammad Saw sebagai orang pertama paling berpengaruh di dunia sepanjang masa. Semua itu disebabkan oleh kemuliaan akhlak yang ia miliki. Kerena tujuan beliau pun di utus kedua ini sebagai bentuk untuk membenarkan akhlak yang telah lama jauh dari kebenaran, "Sungguh aku diutus untuk menyempurkan akhlak (budi luhur)." (HR. Muslim)

Di antara salah satu kejadian yang menggambarkan diri Rasulullah Saw sebagai utusan Allah dan sebagai pribadi manusia paripurna dan menjadi rahmat bagi sekalian alam adalah tergambar peristiwa Israk dan Mikraj. Allah berfirman, "Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. Al-Israk: 1). Perjalanan yang mengandung mukjizat ini memperlihat berbagai macam persoalan keduniaan kepada Rasulullah Saw dari mulai hal terkecil hingga kepada persoalan terbesar dari langit pertama hingga ke hadhirat Allah Swt. Perjalanan ini pula menjadi salah satu momentum untuk menerima satu perintah agung dari Allah kepada seluruh umat manusia berupa `shalat' sehari semalam lima waktu sebagai sebuah kebutuhan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih-nya menyebutkan, bahwa dalam perjalanan ini Rasulullah Saw menunggangi buraq yakni sejenis binatang yang lebih sedikit besar dari keledai dan lebih kecil sedikit dari unta. Binatang ini berjalan dengan langkah sejauh mata memandang. Disebutkan pula bahwa Nabi Saw memasuki Masjidil Aqsha lalu shalat dua rakaat di dalamnya, kemudian Jibril datang kepadanya seraya membawa segelas khamr dan segelas susu. Sudah menjadi anugerah dari Allah Swt, Rasul pun memilih susu seraya Jibril As berkata, "Engkau telah memilih fitrah."

Selanjutnya, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan mereka dengan naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Swt untuk menerima sebuah perintah, yaitu shalat. Disebutkan dalam hadits "Allah mewajibkan pada umatku pada malam israk mikraj lima puluh shalat, dan saya terus minta keringanan sampai Allah menjadikannya lima kali shalat dalam satu hari satu malam." (HR. Bukhari-Muslim).

Karena itu, shalat adalah ibadah paling urgent dibandingkan dengan yang lain. Hal ini tidak saja karena ia sebagai rukun Islam, tatapi ia menjadi amalan utama yang proses pewahyuannya berhadapan langsung dengan Allah Swt tanpa ada perantara. Maka pantas saja Rasulullah mengingatkan kepada umat dalam perkataan mulianya, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik maka sulurh amalnya pun baik. Apabila shalat buruk maka seluruh amalnya pun buruk". (HR. Al-Thabari).

Meninggalkan shalat menjadi konsekuensi besar baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap amal yang lain yang telah diperbuat oleh insan. Begitu pula berefek pada rohani manusia yang menjadikannya keras hati sehingga ia akan berimbas pada jauhnya diri dengan Tuhan Ilahi Rabbi.