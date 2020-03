Cegah Corona, Minimalkan Pakai Uang Tunai!  

Oleh Teuku Munandar, Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh

Tahun 2020 dibuka dengan sebuah kejutan berupa munculnya penyakit coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh novel coronavirus dan pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok. Sebelumnya, penyakit ini disebut dengan "2019 novel coronavirus" (2019-nCoV).

Covid-19 adalah jenis virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang pernah mewabah di 28 negara pada tahun 2003 dimulai dari Provinsi Guangdong, Tiongkok, dengan jumlah kasus mencapai sekitar delapan ribuan orang. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per 18 Maret 2020, jumlah kasus Covid-19 di dunia telah mencapai 194.909, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 7.876 jiwa. Tercatat beberapa negara yang perkembangan jumlah kasus baru Covid-19 meningkat signifikan, yaitu Italia, Spanyol, Jerman, dan Iran.

Merujuk pada pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), cara penularan virus corona serupa dengan cara penularan virus SARS dan MERS, di antaranya melalui sentuhan tangan pada benda/barang atau permukaan yang telah terkontaminasi dengan virus, yang kemudian tangan tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.

WHO menyebutkan bahwa lamanya virus penyebab Covid-19 bertahan di permukaan suatu benda/barang bervariasi, bisa dalam beberapa jam maupun hari, tergantung dari berbagai faktor seperti jenis benda/barang dan suhu/kelembaban di sekitarnya. Oleh karenanya, WHO mengimbau apabila kita bersentuhan dengan benda yang berpotensi terpapar virus, segeralah bersihkan tangan dengan pembersih yang mengandung alkohol (seperti hand sanitizer) atau cucilah dengan sabun dan air, serta hindari menyentuh mata, mulut atau hidung.

Sebagai alat tukar, uang termasuk salah satu benda yang berisiko menjadi media penularan virus corona. Setiap harinya sebagian besar masyarakat Indonesia bersentuhan dengan uang, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang transaksi tunainya tergolong tinggi di dunia. Dengan kondisi saat ini dimana virus corona sudah menjadi pandemi global, maka kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus corona harus ditingkatkan, salah satunya adalah penggunaan uang tunai.

Terlepas dari isu penyebaran virus corona, menjaga kebersihan setelah memegang uang tunai memang harus menjadi perhatian. Sebuah studi di Hong Kong yang diterbitkan dalam Frontiers in Microbiology menemukan uang kertas bisa menjadi tempat berkumpulnya berbagai bakteri penyebab penyakit, yang jumlah bakterinya lebih banyak dari bakteri di tangan dan di udara yang ada di stasiun.

Menyadari potensi risiko uang rupiah dapat menjadi media penularan virus, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa uang rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran Covid-19. Kebijakan yang ditempuh BI adalah dengan melakukan karantina selama 14 hari terhadap setoran uang yang diterima dari perbankan/Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), dan dilanjutkan dengan proses penyemprotan disinfektan sebelum dilakukan pengolahan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat. Selain itu BI juga mengeluarkan kebijakan terkait layanan penarikan dan penyetoran uang oleh perbankan ke BI.

Usaha preventif juga dapat dilakukan oleh masyarakat dalam meminimalisir risiko penyebaran virus melalui uang, yaitu dengan mengurangi transaksi tunai dan beralih ke nontunai atau digital. Saat ini telah tersedia berbagai layanan dan alat pembayaran nontunai yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti kartu kredit, kartu debit, internet banking, mobile banking, uang elektronik, dan alat pembayaran yang baru saja diluncurkan oleh BI beberapa bulan lalu yaitu pembayaran menggunakan QR Code yang telah distandarkan atau dikenal dengan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

Dengan bertransaksi nontunai atau digital, akan menghindari masyarakat untuk berkunjung dan transaksi di kantor perbankan ataupun ATM, sehingga mengurangi interaksi dengan orang lain atau bersentuhan dengan benda-benda yang berpotensi menularkan virus. Kondisi ATM yang digunakan secara bergantian oleh banyak orang, akan menimbulkan risiko mesin ATM tersebut khususnya di bagian keyboard (tombol angka) dihinggapi oleh virus.