"Lock Down Vs Sanggong"  

Oleh Hasan Basri M Nur, Mahasiswa UUM Malaysia, Dosen FDK UIN Ar-Raniry

Lock down populer seiring maraknya virus corona (covid-19) di dunia. Lock down adalah upaya mengunci rapat pintu masuk/keluar suatu negara. Pintu hanya dapat dibuka untuk urusan yang mendesak. Lock down dilakukan beberapa negara belakangan ini adalah respons atas semakin liarnya wabah corona.

Sementara "lock gong" (baca: lhok gong) adalah kata "bahasa" Aceh yang dipopulerkan oleh Tgk Kasem, penceramah asal Ceurih, Pidie. Kembaran lhok gong adalah "sanggong", "pantengong", atau "klop prip".

Tgk Kasem terkenal dengan ceramahnya yang menggunakan kalimat-kalimat tegas, lugas, dan pedas. Bagai orator ulung, bahasa-bahasanya sangat membekas dalam ingatan publik. Tgk Kasem pantas dijadikan media penyampai pesan pemerintah ke rakyat.

Dalam orasinya, Tgk Kasem kerap mengeritik kebijakan pemerintah dan politikus yang dianggap menyimpang. Tidak tanggung-tanggung, ia berani mengeritik "pengingkaran" janji yang menurutnya dilakukan oleh mantan aktivis GAM yang saat ini berkuasa.

Kepada masyarakat Aceh yang terlanjur tertipu, Tgk Kasem menggunakan istilah "lock gong" (baca: lhok gong). Karena geram atas perilaku sejumlah "oknum" yang menunjukkan perilaku "cakap tak serupa bikin", dalam sebuah ceramah yang tersebar di media sosial, ia menyebut orang Aceh sebagai bangsa "terlhok gong". Kutipannya sebagai berikut: Bangsa Aceh syit bangsa ter., terlhok gong, terngeut-ngeut di dunia. Nyoe cok, pajoh, lieh, rasa!

Melihat konteks kalimat yang digunakan Tgk Kasem dapat disimpulkan bahwa "lhok gong" yang ia maksudkan bermakna "bangai bin bodoh" atau tidak mendengar aba-aba peringatan.

Lock down di dunia

Virus corona sangat mudah menyebar dan tertular, bahkan hanya dengan menyentuh benda yang pernah bersentuhan dengan penderitanya. Karena itulah, negara-negara yang lebih awal terjangkit virus ini menempuh cara lock down untuk memutus mata rantai covid-19. Cina sebagai tempat asal-usul corona adalah negara pertama yang memberlakukan lock down. Kemudian disusul Italia, Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan beberapa negara lain.

Indonesia dan Malaysia agak terlambat memberlakukan lock down. Malaysia secara resmi memberlakukan lock down tanggal 18-31 Maret 2020. Lock down Malaysia diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin melalui televisi dua hari sebelum pemberlakuan.