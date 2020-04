Ketua GP Ansor Aceh Singkil: Pandemi Corona jangan Jadi Beban Dana Desa

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Ketua GP Ansor Kabupaten Aceh Singkil Mufkirul angkat bicara mengenai penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Menurutnya ada kesan pembebanan anggaran penanganan pandemi Corona, terlalu terfokus pada dana desa.

"Saat pandemi Corono merajalela dari kota sampai ke desa, ada yang menarik dari keadaan ini dimana politisi, dosen, pejabat pemerintah sampai masyarakat selalu melirik manisnya dana desa," ujarnya Sabtu (4/4/2020).

Dana desa sebutnya selalu didorong agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat salah satunya membeli sembilan bahan pokok (Sembako).

Ia mempertanyakan munculnya pemikiran dana desa menjadi instrumen utama pendanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Seoalah tidak ada sumber dana lain untuk digunakan.

Padahal sebutnya cara berpikir tersebut telah 'memperkosa' hak desa dalam hal penggunaan dana desa.

Lantaran secara yuridis dana desa adalah hak desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Pandemi Corona jangan jadi beban dana desa," tegasnya.

Mufkirul menguraikan desa secara keseluruhan telah melakukan penetapan prioritas tahun 2020 sesuai dengan Permendesa PDTT No 11 Tahun 2019, dan disusul Surat Edaran Kemendesa PDTT No 4 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa 2020 serta Surat Edaran Kemendesa PDTT No 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.