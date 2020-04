Pemuda Tuntut Bandara SIM Ditutup  

For Serambinews.com

BANDA ACEH - Sekitar seratusan pemuda dan mahasiswa dari sejumlah organisasi/lembaga mendatangi Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Aceh Besar, Jumat (3/4/2020) pagi. Kehadiran mereka untuk menuntut penutupan bandara sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Aceh.

Para pemuda itu awalnya ingin masuk ke dalam Kompleks Bandara SIM untuk menggelar aksi. Namun langkah mereka dihadang oleh polisi di gerbang, sehingga pemuda itu hanya mengirim beberapa perwakilan untuk bertemu pihak otoritas bandara guna menyampaikan surat permintaan penutupan bandara yang ditujukan kepada PT Angkara Pura II Pusat dan Kementerian Perhubungan RI.

Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra yang hadir mewakili kalangan pemuda menyampaikan, kehadiran mereka ke Bandara SIM guna menyahuti kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat. Selama ini masyarakat menilai bandara menjadi pintu masuk orang-orang yang mungkin terpapar virus Corona, terutama mereka yang datang dari zona merah, seperti Jakarta dan Medan.

Sehingga sebagai langkah antisipasi, mereka meminta kepada Dirjen Perhubungan Udara melalui GM Bandara SIM untuk menutup sementara operasional penerbangan sipil (penumpang). Namun mahasiswa tetap menginginkan supaya bandara tetap beroperasi untuk kargo dan peralatan medis guna penanggulangan Covid-19.

Dikatakan Wahyu, dalam pertemuan itu, GM Angksa Pura Bandara SIM, Indra Gunawan dan Danlanud SIM, Kolonel Hendro Arief menjelaskan, bahwa bandara SIM telah memasang thermo scanner untuk memindai suhu tubuh penumpang di terminal kedatangan domestik. Ia juga menyampaikan bahwa penerbangan di bandara SIM mengalami penurunan penumpang yang cukup signifikan. Jika biasanya melayani 2.500 penumpang per hari, sekarang hanya tinggal empat ratusan penumpang saja.

Kemudian Danlanud juga menjelaskan, penerbangan domestik masih sangat dibutuhkan untuk mengangkut cargo dan APD medis serta mengirimkan sampel pemeriksaan swap pasien Covid-19 ke Litbangkes di Jakarta. Dikatakan Wahyu, Danlanud menjelaskan penerbangan yang tersisa ini benar-benar diperuntukkan bagi kemanusian

Sementara itu, Kamis (2/4/2020) rapat terkait peran penting Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) di tengah situasi darurat Covid-19, digelar melalui video conference. Rapat itu melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Aceh, Kepala Kesbangpol Aceh, Executive General Manager PT Angkasa Pura II Bandara SIM dan dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh.

Rapat tersebut mengevaluasi peran Bandara SIM dalam penanganan terhadap penyebaran Covid-19 dan kepentingan dukungan distribusi logistik dalam situasi darurat di Aceh.

Berdasarkan rilis yang diterima Serambi dari Humas dan Protokol Setda Aceh, pada pertemuan itu Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi ST MT menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder sesuai dengan peran masing-masing dalam situasi tanggap darurat ini.

Sementara Executive General Manager PT Angkasa Pura II Bandara SIM, Indra Gunawan menyampaikan pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi ini.

Saat ini, katanya, Bandara SIM beroperasi dalam keadaan minimal menyesuaikan dengan penurunan jumlah penerbangan dan penumpang yang turun drastis sebesar 64 persen dari kondisi normal.

Di sisi lain, PT Angkasa Pura II mencatat jumlah kargo yang datang meningkat tajam, jumlah barang rata-rata mencapai 12 ton per hari. Kargo tersebut didominasi perlengkapan medis dan alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan darurat saat ini, termasuk pengiriman masker, sarung tangan dan hand sanitizer yang dipasok dari luar Aceh. "Sebagai catatan bahwa jumlah penumpang pada keadaan normal mencapai 2.800 sampai dengan 3.000 orang perhari. Sedangkan kargo rata-rata 11 sampai dengan 15 ton per hari dengan pergerakan 28 movement per hari," katanya.(dan)