Ini Unggahan Pertama BCL Setelah Ditinggal Ashraf Sinclair Hingga Ucap Duka Cita untuk Glenn Fredly

Laporan Firdha Ustin

SERAMBINEWS.COM - Sejak meninggalnya sang suami Ashraf Sinclair, aktris dan penyanyi Bunga Citra Lestarai atau lebih dikenal BCL belum kembali aktif di instagram.

Hari ini, Kamis (9/4/2020) hampir genap dua bulan setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia, BCL mengunggah sebuah postingan di akun instagram pribadi miliknya @bclsinclair.

Dalam unggahannya, ia memberikan pesan yang sangat menyentuh hati.

Unggahan itu disertakan dengan gambar berlatar hitam dengan memberikan sebuah pesan menyentuh hati.

“So many losses (begitu banyak kehilangan) .. 2020 memang berbeda.. Lets take care of each other (mari kita rawat satu sama lain).. Lets love each other (mari kita saliing mencintai).. Nikmati moment yang dipunya.. Mencintai.. Memberikan kasih dengan orang yg dicinta.. Karena kita tahu, waktu sangatlah berharga.. Love, BCL,” tulis BCL dalam postingannya.

BCL pun mengucapkan selamat jalan untuk Glenn Fredly melalui unggahan pertamanya setelah kehilangan sang suami Ashraf Sinclair.

Sebelum mengunggah foto berlatar hitam itu, BCL tampak menyampaikan duka cita atas kepergian sahabatnya, Glen fredly.

Melalui fitur instastory, BCL mengungkapkan kehilangan yang sangat mendalam.