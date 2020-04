Julie Estelle Dipeluk Seorang Pembalap yang Merupakan Kekasihnya, Ini 5 Fakta David Tjiptobiantoro

SERAMBINEWS.COM - Artis peran Julie Estelle kini tengah menjadi sorotan.

Hal ini terkait unggahan Instagram terbarunya pada Selasa (7/4/2020).

Dalam unggahan tersebut, Julie terlihat dipeluk oleh seorang pria.

"Until the time is through.." ungkap Julie Estelle pada keterangan unggahan di atas.

Sosok pria yang memeluk Julie Estelle tersebut diketahui bernama David Tjiptobiantoro.

Berikut ini fakta-fakta David Tjiptobiantoro yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Kepala empat

David Tjiptobiantoro lahir pada 15 Desember 1975.



Ia akan genap berusia 45 tahun pada 15 Desember mendatang.

Usia tersebut terpaut 14 tahun dari Julie Estelle yang kini berusia 31 tahun.