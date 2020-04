Bea Cukai Hibahkan Bawang Sitaan

Kepala KPPBC TMP C Kuala Langsa, Tri Hartana, menyerahkan hibah bawang ilegal sitaan Bea Cukai, diterima Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, di Kantor Bea Cukai setempat.

Foto KPPBC TMP C Kuala Langsa

* Diterima Warga Langsa, Tamiang dan IAIN

LANGSA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Kuala Langsa menghibahkan bawang sitaan sebanyak 1.835 karung, berisi 10 kg/karung. Bawang itu akan dibagikan oleh Pemko Langsa, Pemkab Aceh Tamiang, dan IAIN Langsa kepada warga dan mahasiswa kurang mampu.

Penyerahan bawang ilegal dilakukan oleh Kepala KPPBC TMP C Kuala Langsa, Tri Hartana, diterima Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, Kabag Kesra Pemkab Aceh Tamiang, Yetno, Wakil Dekan I IAIN Cot Kala Langsa, Hamid MA, di Kantor KPPBC TMPC Kuala Langsa, Kamis (9/4).

Bawang sebanyak 1.835 karung atau 18 ton lebih ini dihibahkan kepada Pemko Langsa 600 karung, Pemkab Aceh Tamiang 600 karung, dan IAIN Langsa sebanyak 635 karung.

Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM menyampaikan terimakasih atas hibah bawang tersebut yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat miskin. Dia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai, di tengah suasana Covid-19 ini, masih bisa tetap melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang ilegal dari luar negeri ini.

Kepala KPPBC TMP C Kuala Langsa, Tri Hartana, menyampaikan hibah Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan hasil penindakan oleh KPPBC TMP C Kuala Langsa beberapa waktu lalu. Disebutkan, penghibahan bawang bombai ini sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala KPKNL Lhokseumawe Nomor S-12/MK.06/WKN.01/KNL.02/2020 tanggal 9 April 2020.

Tentang Persetujuan Hibah Barang yang Menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Langsa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2019 tentang penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai negara, barang yang dikuasasi negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks. Kepabeanan dan Cukai. Surat Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh 2099/KR.040/K.41.D/04/2020 tanggal 8 April, perihal penyampaian laporan hasil pengujian terhadap bawang bombai.

“Berdasakan hasil pengujian Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian, bawang bombai tersebut bebas organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan bebas pencemaran,” ujar Tri Hartana.

Sebelumnya diberitakan, Tim Patroli gabungan KPPBC TMP C Kuala Langsa dan Kantor Wilayah DJBC Aceh, berhasil menggagalkan penyelundupan bawang merah illegal asal luar negeri. Rilis yang dikirimkan kepada Serambi, Kepala KPPBC TMP C Kuala Langsa, Tri Hartana, Selasa (17/3/2020) sore, menyebutkan, penangkapan bawang merah impor illegal ini dilakukan tim gabungan KPPBC TMP C Kuala Langsa dan Kanwil DJBC Aceh, pada Senin (16/3/2020) pukul 02.00 WIB.

Tim gabungan bea cukai yang juga mendapat dukungan dari aparat penegak hukum berhasil mengamankan 1 unit kapal kayu dan 3 unit sarana pengangkut darat, terdiri dari 2 unit truk dan 1 unit mobil Mitsubishi L-300. Tiga mobil angkutan itu digunakan untuk atau hendak mengangkut muatan berupa bawang yang diduga berasal dari luar daerah Pabean di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang.(zb)