TBC di Tengah Wabah Corona  

dr. Aslinar, Sp.A, M. Biomed

Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aceh,

Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama

Walaupun saat ini kita sedang berada dalam wabah virus corona yang melanda Indonesia dan dunia, akan tetapi permasalahan penyakit tuberkulosis (TBC) jangan kita lupakan. Sampai saat sebelum Covid-19, TBC masih menjadi pembunuh di dunia sehingga dikenal dengan istilah "Captain of the Men of Death". TBC menyebabkan kematian sebanyak 4.000 orang per hari dan sebanyak 1,5 juta orang per tahun di dunia.

Setiap tanggal 24 Maret diperingati sebagai World TB Day atau Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS). Peringatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa TBC masih menjadi epidemi di dunia dan di Indonesia masih menjadi penyebab kematian nomor satu. Indonesia menetapkan tema nasional peringatan HTBS tahun 2020 adalah "Saatnya Anak Indonesia Bebas TBC, untuk Indonesia Unggul".

Berdasarkan data dari WHO, perkiraan angka kematian TBC di Indonesia adalah 35 per 100.000 penduduk yang berarti bahwa terdapat 93.000 orang meninggal karena TBC tahun 2018. Kasus TBC semakin meningkat dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan jumlah penemuan kasus TBC pada Global Report tahun 2019, yaitu sejumlah 570.289 kasus.

Kasus TBC anak setiap tahunnya diperikirakan sebanyak 1 juta dari keseluruhan kasus TBC sebanyak 10 juta jiwa di mana 52% di antaranya terjadi pada anak berusia kurang dari 5 tahun. Di Indonesia, terdapat sekitar 8,2% kasus TBC anak yang ditemukan pada anak usia di bawah 15 tahun atau sekitar 70.000 kasus per tahun.

Penyakit TBC disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis. Banyak faktor risiko terjadinya infeksi TBC pada seorang anak yaitu berupa adanya kontak atau terpajan dengan orang tua/orang dewasa lain yang menderita TBC, daerah endemis, kemiskinan, lingkungan yang kumuh dengan hygiene dan sanitasi yang buruk. TBC merupakan penyakit menular.

Penularan penyakit ini yaitu melalui droplet (percikan) dahak saat batuk, bersin. Dan penularannya tersebut sama halnya dengan bagaimana terjadi penularan penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang baru ini.

Ukuran kuman mycobacterium tuberkulosis sangat kecil sehingga mudah sekali terhirup dan masuk ke paru. Pada sebagian kasus bila kita menghirup kuman tersebut maka kuman akan dihancurkan seluruhnya oleh sistem imunitas tubuh kita. Akan tetapi pada sebagian kasus lain tidak seluruhnya dihancurkan. Maka kuman tersebut akan terus berkembang biak dan merusak sel yang diserangnya.