Anggota DPR Dukung Kapolri Bantu Sopir Taksi dan Angkutan Barang

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI Nasir Djamil mendukung upaya Kapolri melalui Kakorlantas Polri, membantu para supir taksi dan angkutan barang yang saat ini mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi virus corona.

"Kami tentu apresiasi langkah perlindungan terhadap para supir taksi dan angkutan barang yang saat ini sangat terpukul akibat penghasilannya menurun, " ujar Nasir Djamil, Kamis (16/4/2020).

Menurut Nasir, inisiatif Kapolri yang nantinya akan dijalankan oleh Korlantas Polri itu, diharapkan mampu menjangkau para supir taksi dan angkutan barang yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Karena itu kecermatan dan validasi data sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

"Harapan kami agar program ini bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia," ujarnya.

Dalam rapat virtual Komisi III DPR RI bersama Kapolri beberapa waktu lalu, Nasir minta agar institusi Polri ikut serta mengurangi beban Pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona. Karena itu, Polri perlu memikirkan "refocusing" anggaran.

Akhirnya, lanjut Nasir, pihaknya mendapat informasi bahwa ada program keselamatan lalulintas dan kemampuan lainnya kepada supir taksi dan angkutan barang (by name by adress yang belum dapat bantuan dari Pemerintah).

Program ini dikemas dalam bentuk pendidikan lalulintas secara online, setiap peserta yang ikut akan mendapat bantuan dana yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Program ini bersumber dari anggaran hasil 'refocusing' dan kegiatan Polri. Yang penting pelaksanaanya harus kridibel dan akuntabel," ujar politisi PKS itu.(*)

