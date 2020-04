Jelang Ramadhan, Harga Cabai Merangkak Naik di Pasar Induk Lambaro

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Menjelang puasa Ramadhan 1441 Hijriah, kebutuhan dapur seperti cabai, tomat wortel mulai merangkak naik di Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar. Rata-rata kenaikan bervariasi dari Rp 2.000 per kilogram hingga mencapai Rp 3.000 per kilogram.

Sejumlah pedagang kepada Serambinews.com, Senin (20/4/2020) mengatakan, saat ini kebutuhan bahan dapur mulai mengalami kenaikan harga jual seperti cabai merah dari sebelumnya eceran Rp 37 ribu sekilo naik menjadi Rp 40 ribu perkilogram.

Tomat Medan dari Rp 6.000 per kilogram naik menjadi Rp 8.000 perkilogram, wortel dari Rp 6.000 per kilogram naik menjadi Rp 8.000 per kilogram.

Kata pedagang di Toko Adi yang menjual bumbu dapur dan kebutuhan sembako, kenaikan harga kebutuhan dapur ini belum tinggi dan kenaikan harga seperti ini sudah biasa dalam menghadapi setiap momen menghadapi bulan puasa ramadhan. Karena, permintaan tinggi, sedangkan stok menipis di pasaran apalagi saat ini suasana Covid-19 melanda Aceh.

Pantauan Serambinews.com di Pasar Lambaro, masyarakat mulai mendatangi pasar dan mulai membeli kebutuhan untuk menghadapi puasa Ramadhan 1441 Hijriah. Kondisi suasana Covid-19, pasar Induk Lambaro itu juga terlihat kenderaan macet akibat parkir yang semrawutan di dalam komplek pasar maupun di tepi jalan.(*)

