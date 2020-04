Pemerintah Aceh Salurkan Paket Sembako ke Aceh Jaya  

FOR SERAMBINEWS.COM

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Aceh Jaya yang berdampak akibat pandemi virus corona. Sembako yang berjumlah 1.226 paket tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB di halaman kantor Dinas Sosial Aceh Jaya, Minggu (19/4/2020).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh, Drs Alhudri MM, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Isnandar mengatakan, paket sembako untuk masyarakat Aceh Jaya diberikan kepada warga terdampak Covid-19 sesuai yang diajukan oleh Bupati T Irfan TB yang tertuang dalam SK. "Saya berharap, tidak ada satu pihak mana pun yang menyalahgunakan bantuan ini atau pun memberikan kepada yang tidak berhak," ujar Isnandar.

Kepada pihak penegak hukum, Isnandar juga meminta agar dilakukan pemantauan dan mengawasi jalannya penyaluran paket sembako itu sendiri. "Sama-sama kita awasi, jika ada penyelewengan, jangan pernah sungkan untuk menindak tegas oknum tersebut," lanjutnya.

Data BPS Aceh per Maret 2019 menyebutkan, jumlah penduduk Aceh Jaya sebanyak 92.892 jiwa, adapun masyarakat miskin berjumlah 12.352 jiwa. Adapun bantuan yang disalurkan yang bersumber dari APBN yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 6,360 Kepala Keluarga atau 25.440 jiwa (dengan asumsi 4 jiwa per KK) untuk Aceh Jaya.

Kemudian paket sembako yang bersumber dari APBA tahun 2020 untuk warga kurang mampu yang berdampak akibat Covid-19 di Aceh Jaya sebanyak 1.226 paket bagi 1.226 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa yang terbantu 4.904 jiwa (dengan asumsi 4 jiwa per KK). Dengan demikian, total bantuan untuk warga Aceh Jaya dari pemerintah, baik APBN (BPNT) maupun APBA (paket sembako) berjumlah 30.344 jiwa.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB dalam arahannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Aceh atas perhatian yang diberikan kepada warganya, terutama bagi yang terdampak Covid-19. "Nanti para petugas relawan yang bertugas harus berkoordinasi dengan Dinsos Aceh Jaya serta keuchik, agar tidak ada tumpang tindih dalam pembagian paket sembako tersebut,” tukasnya.(dan)