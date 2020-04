Tuntutan Bumi terhadap Generasi Milenial  

Oleh Dr. Bambang Setiawan, ST., M.Eng.Sc, Koordinator Program Studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

Menelisik dari ilmu geologi, kita pahami bahwa dalam hitungan jutaan tahun planet bumi ini mengalami proses evolusi terus menerus. Seringkali akan kita dengar dari ahli geologi memberikan penjelasan bahwa kondisi bumi masa jutaan tahun yang lalu, atau bahkan di masa mendatang, terletak pada penafsiran geologi yang ada saat ini. Atau dalam istilah popular di kalangan geologist yaitu the present is the key to the past.

Saat ini, melalui citra satelit terlihat bahwa bumi menyerupai permata lazuardi (lapis lazuli) yang diselimuti awan. Lazuardi adalah sebuah batu permata langka berwarna biru yang bernilai sangat tinggi sejak zaman kuno. Sejak ribuan tahun yang lalu batu permata ini telah lama ditambang di Pegunungan Afghanistan, Tajikistan dan Pakistan. Deposit permata lazuardi juga telah ditemukan di Pegunungan Andes Chili, Danau Baikal Rusia, Pulau Baffin Kanada, Amerika Serikat, Myanmar, dan Eropa, tetapi kualitas dan kuantitasnya tidak melebihi cadangan yang ada di Afghanistan dan sekitarnya.

Dari citra satelit tampak bahwa planet bumi ini seperti sangat stabil. Dataran benua dan hamparan lautan yang dikelilingi atmosfer yang kaya oksigen sangat mendukung terbentuknya kehidupan. Sampai saat ini para ilmuwan dunia masih meyakini bahwa tiada tempat lain di alam semesta ini yang sama dengan yang ada di bumi ini. Fakta sebenarnya, kestabilan planet bumi ini hanyalah sebuah ilusi yang dihasilkan pengalaman waktu manusia, karena dalam waktu yang sangat panjang (waktu geologi yang jutaan tahun) sebenarnya bumi dan atmosfirnya terus berubah. Lempeng-lempeng tektonik terus menggeser benua, menaikkan gunung dan menggerakkan dasar lantai samudera yang secara tidak langsung proses itu juga akan berpengaruh pada iklim dan kehidupan manusia.

Perubahan secara perlahan dan konstan seperti itu telah menjadi ciri planet bumi ini sejak sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dimana panas dan gravitasi terus membentuk evolusi planet ini. Kemampuan menjelajahi sejarah evolusi bumi di masa yang lalu ini menawarkan pada kita akan salah satu kemungkinan untuk memahami proses-proses yang terjadi di bumi hingga terbentuk sampai saat ini dan bahkan, mungkin, ke masa depan nantinya.

Generasi milenial

Sangat tergantung kepada siapa kita bertanya atau apa yang kita baca atau lihat atau alami, kita mungkin akan menemukan adanya variasi atau perubahan pada tiap-tiap generasi yang bisa kita kaitkan dengan tahun-tahun kelahiran mereka. Meskipun banyak para ahli ilmu sosial menyadari bahwa pengelompokkan generasi berdasarkan karakteristik dan tahun-tahun kelahirannya hanya didasarkan pada hasil analisis dan bukanlah suatu ilmu pasti seperti matematika atau ilmu eksak lainnya, tetapi kita bisa merasakan adanya perbedaan-perbedaan itu.

Secara umum semua generasi tentu akan melewati proses yang relatif sama dalam mempersiapkan diri setiap tahapan dalam kehidupannya. Tetapi perlu kita sadari bahwa setiap generasi telah dan akan berada di dunia dalam kondisi yang berbeda-beda. Setiap generasi juga tumbuh dalam dunia teknologi yang berkembang dan memiliki preferensi unik dalam mengelola hubungan antarsesamanya. Meskipun, generasi bukanlah kelompok yang homogen, mereka sebagian besar dipengaruhi momen-momen yang menentukan-biasanya momen yang paling berpengaruh dari kehidupan awal mereka. Generasi mengembangkan hubungan emosional yang kuat dengan pengalaman formatif ini yang berdampak pada bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka.

Seorang pakar ilmu sosial mengatakan bahwa "generasi adalah sebuah lensa yang dapat digunakan untuk memahami perubahan masyarakat, daripada dipandang hanya sebagai sebuah label yang digunakan untuk menyederhanakan perbedaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda". Saat ini kita mempunyai generasi milenial. Bebarapa ahli ilmu sosial mendefinisikan generasi ini sebagai sebuah generasi yang lahir dengan konsumsi terhadap media yang sangat tinggi.

Generasi ini sebagian besar sangat menikmati jaringan nirkabel atau wireless untuk kenyamanan mereka. Kebutuhan akan perangkat seluler atau portabel juga sangat mendominansi pada kebutuhan akan teknologi komputernya. Mereka biasanya memiliki beberapa akun media sosial. Dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi milenial sangat tidak menyukai layanan yang tidak efisien.