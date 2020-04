Ini Peratoeran Menjegah Penjakit Ta’oen 1899

OLEH TEUKU CUT MAHMUD AZIZ, S.Fil., M.A., Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Umuslim dan Anggota Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Bireuen, melaporkan dari Bireuen

PANDEMI Covid-19 telah menghantui dunia dan membuat dunia semakin panik. Bagaimana tidak, data Worldometers menunjukkan total kasus positif corona di seluruh dunia kini sudah menyentuh angka 2.418.845. Angka ini merupakan update pukul 17.00 WIB, 20 April 2020. Secara global, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 165.759 jiwa, sedangkan pasien Covid-19 yang berhasil sembuh kini 633.363 orang dan 1.619.723 pasien positif corona di dunia saat ini masih menjalani perawatan dan 54.200 orang di antaranya sedang dalam kondisi kritis. Dunia seakan “terkunci” dan setiap aspek kehidupan mengalami guncangan.

Banyak negara melakukan berbagai upaya pencegahan agar gelombang pandemi Covid-19 tidak semakin masif. Kata dan istilah “lockdown, social distancing, physical distancing, novel, covid-19, corona virus, ventilator, chloroquine, rapid test, hand sanitizer, suspect corona, screening, droplet, viral load, work from home, dan stay at home” semakin mendunia.

Di Indonesia, istilah wabah, epidemi, pandemi, ODP, PDP, APD, inkubasi, #Dirumahaja, karantina, karantina mandiri, karantina daerah, karantina wilayah, karantina kesehatan, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan isolasi semakin populer. Istilah-istilah ini diterjemahkan oleh masing-masing pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk imbauan dan peraturan.

Sebetulnya kedahsyatan pandemi yang kita alami saat ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebelumnya pada abad ke-19 Indonesia (dahulu disebut sebagai Hindia Belanda) juga pernah mengalami pandemi yang dahsyat berupa mewabahnya penyakit kolera, cacar, dan disentri. Korban yang meninggal bahkan mencapai ratusan ribu orang.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk imbauan di tengah situasi pandemi di abad ke-19, atas bantuan sahabat saya seorang sejarawan Malang, FX Domini BB Hera, saya mendapat koran hasil scan (pindai) terbitan De Sumatra Post yang terbit di era Hindia Belanda, sumbernya berasal dari Facebook Anggara Arya. Koran ini memuat judul berita “Peratoeran Akan Menjegah Penjakit Ta’oen” tertanggal 03 Agoestoes 1899. Tulisannya masih dalam bentuk ejaan lama dan saya berpikir penting untuk menulis dan mengedit kembali isi peraturan ini dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan untuk menjadi bahan bacaan dan refleksi sejarah dalam membangun kesadaran kolektif kita.

Dalam peratoeran tersebut memuat 10 imbauan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Berapa pun banyaknya tikus kecil, tikus kasturi (jenis tikus muskrat) tikus besar, dan celurut (curut) semuanya perlu sekali dibinasakan dengan jeratan (jebak) atau dengan racun; janganlah tikus itu dihalaukan saja, perlu sekali dibunuh dan bangkainya ditanam dengan tertib (ditanam yang dalam) maka jikalau tikus-tikus itu tiada ditanam, tentu bangkainya itu menjadi sumber penyakit ta’oen dan banyak lalat akan mengerumuni dan menjangkitkan penyakit itu.

2. Segala tumpukan kotoran dan sampah perlu sekali dibersihkan dan dibakar, maka sisanya yang tidak terpakai lagi perlu ditimbun dengan tanah dan sisanya yang masih terpakai mesti dibersihkan dan disirami dengan “aer keras” (cairan pembersih yang mengandung alkohol atau antiseptik) supaya tidak menjadi tempat berkumpul dan bersarangnya kutu anjing, lalat, mrutu, hamo, dan agas (sejenis serangga yang menyerupai nyamuk) dan binatang lainnya sejenis itu.

3. Badan manusia beserta rumah dan pekarangan perlu sekali dalam keadaan bersih.