Lee Kyung Young, Pemeran The World of The Married Pernah Lakukan kejahatan Seksual Anak Bawah Umur

SERAMBINEWS.COM – Serial drama korea, The World of The Married masih menjadi tontonan hangat para pecinta drama korea.

Namun baru-baru ini muncul kabar tak mengenakkan dari salah satu pemeran drama tersebut.

Lee Kyung Young, pemeran tokoh ayah dari Da Kyung yang diperankan oleh Han So Hee dikatakan pernah terlibat dalam skandal kejahatan seksual.

Melansir halaman koreaboo.com, Sabtu (25/4/2020), pada tahun 2002, Lee Kyung Young pernah ditangkap dan diadili di pengadilan atas tindakan prostitusi anak di bawah umur.

Lee Kyung Young disebut pernah memanipulasi dan mengeksploitasi seorang calon aktris berinisial “L”.

Aktris tersebut diminta untuk melakukan hubungan seks dengannya.

Ia berdalih melakukan perbuatan itu untuk mengamankan peran aktris L dalam salah satu film masa depannya.

Lee kyung Young ketika itu dikatakan tidak mengetahui bahwa aktris L masih dibawah umur.

Namun setelahnya, dikabarkan bahwa Lee Kyung Young sebenarnya menyadari penuh usia L yang masih remaja.

Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan 2 tahun, dan 160 jam untuk pelayanan masyarakat.