Era Baru Newcastle United, 3 Bintang Top Diprediksi Akan Merapat, Mauricio Pochettino Siap Melatih

SERAMBINEWS.COM - Newcastle United akan memasuki era baru.

Sebab, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, bakal mengakuisisi klub berjulukan The Magpies itu.

Dilaporkan, Pangeran Salman siap menggelontorkan dana hingga 300 juta pounds (Rp 5,8 triliun).

Nilai itu sekaligus bakal menjadi akuisisi terbesar dalam sejarah Liga Inggris.

Dengan nilai tersebut, Pangeran Salman bakal memiliki mayoritas saham Newcastle United sebesar 80 persen.

Adapun 20 persen sisanya dibagi antara Amanda Staveley dan raja properti, Reuben Bersaudara.

Beberapa media memprediksi, beberapa pemain bintang akan bergabung dengan Newcastle setelah Pangeran Salman berhasil mengakuisisi klub yang bermarkas di St. James Park itu.

Media asal Spanyol, Marca, mempunyai prediksi tersendiri.

Dalam artikel yang berjudul "Newcastle's superstar team: Could it win the Premier League?", Marca menyebut setidaknya ada tiga pemain bintang yang akan bergabung ke Newcastle.

Mereka adalah Edinson Cavani, Gareth Bale, dan Arturo Vidal.