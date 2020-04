VIDEO - Keluarga dan Tetangga Pasien Positif Corona di Abdya Jalani Rapid Test

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan rapid test terhadap keluarga dan tetangga As (42)

pasien positif Covid-19, Senin (27/4/2020) siang.

Selain keluarga di rumah yang kontak langsung dengan As, sejumlah tetangga dan saudara saat bersilaturahmi dengan As pasca pulang dari RSUZA, juga dilakukan rapid test.

Rapid test yang menurunkan dua tim dinas kesehatan itu, dilakukan terhadap tiga anak As, suami, adik kandung As dan ibu As. Sementara tetangga yang dirapid test sebanyak empat orang.

Dari hasilnya rapid test tersebut baik keluarga maupun tetangga semua dinyatakan negatif.

Kepala Dinas Kesehatan Abdya, Safliati SST MKes mengaku senang dengan hasil rapid test keluarga dan tetangga, sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan.

Meski begitu, ia menghimbau warga sekitar dan kawasan lain tetap waspada, dan patuhi protokoler kesehatan.

Seperti, tetap menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak di keramaian, sehingga semua terhindar dari virus corona ini.