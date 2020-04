Lindsay Lohan Sampaikan Terima Kasih ke UEA, Ini Alasannya

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Aktris serba bisa Hollywood, AS, Lindsay Lohan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).

Dia yang telah tinggal di Dubai sejak 2008 menyampaikan hal tersebut melalui postingan di Instagram.

Dia menilai negara kaya raya itu telah mampu menjaga negara tetap aman selama pandemi virus Corona di seluruh dunia.

Bintang "Mean Girls" memposting serangkaian gambar pada Rabu (29/4/2020) tentang dirinya berdiri di sebelah anggota polisi Dubai sambil mengenakan masker dan sarung tangan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah UEA dan polisi Dubai atas dukungan mereka yang terus-menerus selama masa-masa yang tidak pasti ini,” ”tulis bintang itu kepada 8,3 juta pengikutnya.

Lohan mengatakan negara ini tetap aman dan semoga semua orang mendapat berkah di bulan yang mulia ini.

Aktrir berusia 33 tahun ini baru-baru ini muncul di acara obrolan "Lights Out With David Spade" untuk mempromosikan single barunya, "Back To Me".

Dilansir ArabNews, Kamis (30/4/2020), selama percakapannya dengan Spade, Lohan berbicara tentang pengalamannya tinggal di Dubai

"Ini kota yang dibangun di atas gurun," katanya dalam obrolan video selama 17 menit.

“Saya datang ke sini pada 2008, ketika mereka baru saja selesai membangun Hotel Atlantis dan tidak ada satupun di sini. Tidak ada DIFC, Downtown, Dubai Mall ... apa pun yang ada sekarang. "

Sang bintang juga berbicara tentang aturan yang diberlakukan Dubai terhadap penduduk selama penutupan COVID-19.

"Mereka sangat ketat di sini ... Kamu tidak diizinkan keluar. Mereka menganggapnya sangat serius, ”katanya.(*)