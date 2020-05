VIDEO - Kabar Duka, Eks Basis Dewa 19 Meninggal Dunia

SERAMBINEWS.COM - Mantan basis Dewa 19, Erwin Prasetya dikabarkan meninggal dunia, Sabtu (2/5/2020).

Kabar itu diketahui dari unggahan Ari Lasso di Instagram pribadinya @ari_lasso, Sabtu pagi.

Bersama unggahan foto lawas, Ari Lasso mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Erwin Prasetya.

"Berita duka. Erwin Prasetya, basis pertama @de19wa meninggal dunia tadi pagi. Kiranya Almarhum mendapat tempat terbaik di sisiNya.

Dan keluarga diberi kekuatan. Amin RIP Win..," tulis Ari Lasso, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Dikutip dari Wikipedia, Erwin Prasetya pernah bergabung bersama Dewa 19 mulai terbentuk hingga 2002.

Bersama Dewa 19, Erwin turut andil mencipta lagu-lagu hit seperti Kirana, Restoe Boemi, dan Kamulah Satu-satunya. Setelah hengkang dari Dewa 19, Erwin sempat bergabung dengan TIC Band dan NuKLA yang merupakan kelanjutan dari KLA Project.

Erwin Prasetya juga terlibat dalam penciptaan hits Dewa 19 lainnya seperti Still I'm Sure We'll Love Again, Sebelum Kau Terlelap dan Selatan Jakarta.

Terakhir, Erwin Prasetya diketahui tergabung dalam band Matadewa tahun 2009. Bersama Matadewa Erwin Prasetya merilis satu album yang diberi tajuk sama dengan nama band-nya.