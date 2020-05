Anil Kapoor Kenang Irrfan Khan, Raih Oscar dari Film ‘Slumdog Millioner’

SERAMBINEWS.COM, MUMBAI - Beberapa hari setelah kematian bintang Slumdog Millionaire, Irrfan Khan , Anil Kapoor pada Senin (4/5/2020) mengingat kembali momen paling berharga bagi keduanya.

Dia mengatakan akan terus mengingatnya dan berbagi foto di Instagram saat menerima Piala Oscar dari film Slumdog Millionaire.

Film ini berhasil meraih empat Golden Globes dan delapan Piala Oscar, termasuk penghargaan Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Film ini bercerita tentang seorang anak miskin yang besar di lingkungan kumuh kota Mumbai yang mendadak menjadi kaya setelah memenangkan kuis Who Wants To Be A Millionaire versi India.

Film ini diputar untuk pertama kalinya untuk umum di Britania Raya pada 12 November 2008 dan Mumbai pada 22 Januari 2009.

Para bintang Slumdog Slumdog Millionaire meraih Piala Oscar 2009 di New York, AS (Foto: Twitter)

Dalam salah satu foto, Irrfan Khan terlihat berbicara di sebuah acara, sementara Kapoor terlihat duduk di sampingnya dan tertawa sambil menatapnya.

“Foto-foto ini membawa banyak kenangan! Ada sesuatu tentang senyumnya yang secara instan akan membuat semua orang di sekitarnya tersenyum ... Salah satu dari banyak hal yang selalu saya ingat tentang Irrfan, ”tulis Kapoor dalam keterangannya.

Dua gambar lainnya berasal dari penghargaan film internasional, Screen Actors Guild Award (SAG).

Dua gambar menampilkan pemeran film termasuk Dev Patel, Freida Pinto dan lainnya, selain dirinya dan Irrfan, seperti dilansir HindustanTimes, Senin (4/5/2020).

Para bintang Slumdog Millionaire menemui para fans seusai menerima Piala Oscar 2009 (Foto: Twitter)

Irrfan Khan dan bintang Anil Kapoor Slumdog Millionaire adalah penerima penghargaan Oscar dalam banyak kategori dan memiliki beberapa penghargaan SAG untuk namanya.

Aktor terkenal internasional Irrfan Khan meninggal di Rumah Sakit Kokilaben Mumbai pada Rabu (29/4/2020) setelah berjuang melawan tumor neuroendokrin.

Aktor berusia 53 tahun ini terakhir terlihat di Angrezi Medium.

Dia bukan bagian dari promosi film karena kesehatannya yang memburuk.

Dengan film-film yang mendapat pujian seperti The Lunchbox, The Namesake dan Paan Singh Tomar, Irrfan dianggap sebagai salah satu aktor terbaik sinema Hindi.(*)