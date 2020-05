Ini Deretan Peristiwa Besar Awal Tahun 2020, dari Bencana Wabah hingga Berita Duka Pesohor Hiburan

SERAMBINEWS.COM - Awal tahun 2020, dunia mengalami berbagai macam fenomena.

Baik itu fenomena gejala alam, maupun kejadian-kejadian mengejutkan.

Tahun 2020 menjadi trending sosial media Twitter.

Berada pada urutan kesepuluh sampai pukul 10.07 WIB, Selasa (5/5/2020). Sudah ada 23,3 ribu twitt dari warganet.

Pada trending Tahun 2020 ini, warganet mengungkapkan berbagai hal yang telah terjadi dari awal masuk tahun 2020.

Seperti akun salah satu pengguna Twitter @kegblgnunfaedh, menjelaskan keprihatinannya selama tahun 2020.

“Tahun 2020 bener-bener ambyar dah, Turut berduka cita atas meninggalnya sang maestro Didi Kempot. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisiNYA. Amin,” tulisnya pada Twitter.

Sama halnya dengan akun di atas, pengguna Twitter @ilyasbs_e menuturkan perasaannya.

“Kita bahkan blm move on dari kepergian Gleen, and now The Godfather of broken heart pergi juga. Tahun 2020 terlalu banyak kehilangan. Rest In Love Lord Didi Kempot,” tulisnya.

Lalu, fenomena apa saja yang terjadi dan sempat menghebohkan dunia nyata maupun dunia maya pada tahun 2020 ini?