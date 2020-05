Tim Gugus Tugas Covid-19 Bireuen Identifikasi Rekan OK

For serambinews.com

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Tim Gugus Tugas Penanggulangan dan Pencegahan covid-19 sejak Selasa (5/5/2020) siang sampai Rabu (6/5/2020) melakukan identifikasi atau mendata rekan OK (25) ajudan wakil Gubernur Sumatera Utara yang diketahui positif covid-19.

Langkah dan kebijakan tersebut disampaikan Plt Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi selaku Ketua Tim Gugus Tugas didampingi Juru Bicara, Husaini SH MM kepada Serambinews.com, Rabu (6/5/2020) sore.

Disebutkan, begitu informasi didapatkan OK positif Covid-19, tim bergerak depat mendata rekan-rekan OK yang pernah kontak dengan OK.

"Hasil pendataan saat ini ada lima orang rekannya warga di Bireuen yang sudah terindentifikasi pernah kontak dengan OK. Kita imbau apabila masih ada teman lainnya yang sempat kontak dengan OK agar melapor ke Satgas Covid-19 di Pendopo Bupati Bireuen," ujarnya.

Adapun tindakan selanjutnya dilakukan yaitu melakukan rapit test terhadap rekan-rekannya tersebut, guna memastikan hasil apakah positif atau negatif.

"Tim gugus sampai hari ini masih melacak apakah masih ada teman lainnya," ungkap Husaini.

Selain itu juga diimbau kepada setiap warga yang baru pulang dari luar daerah, wajib melapor kepada keuchik masing-masing.

Kemudian langsung melakukan isolasi mandiri dirumah ataupun ke gedung diklat UPTB BPM Aceh di Bate Geulungku, sesuai rekomendasi Muspika.

Sementara sesuai update data Rabu (06/05/2020) untuk jumlah peserta karantina di gedung diklat saat ini tinggal empat orang.

Sedangkan lainnya sudah pulang karena telah selesai jalani isolasi 14 hari.

"Hasil rapit test sebelum mereka meninggalkan gedung diklat hasilnya semua negatif," terang Husaini.

Sedangkan untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) satu orang, kemudian Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak enam orang, terakhir jumlah traveler tersisa 281 orang. (*)