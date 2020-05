Warga yang tak Mendapat BLT Rp 600 Ribu dari Kemensos, Akan Dibantu Dana dari Pemerintah Gampong

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Warga yang tidak mendapatkan bantuan tunai Rp 600 ribu dari Kemensos, hendaknya tidak galau.

Sebab, pemerintah akan memberikan bantuan tunai dengan nominal yang sama dari dana gampong.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dinas PMG Pidie, bahwa warga yang tidak menerima bantuan Kemensos akan diberikan dari dana gampong," sebut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, Ir Muslim, kepada Serambinews.com, Sabtu (9/5/2020).

Menurutnya, warga yang menerima bantuan tunai Rp 600 ribu per KK per bulan, mereka yang tidak menerima bansos PKH, bantuan pemerintah non pangan (BPNT) dan bantuan sembako Pemerintah Aceh.

Ia menyebutkan, jumlah warga yang menerima bantuan tunai mencapai 17.554 KPM.

Rincian, 16.000 KK dibayar melalui PT POS, 1.249 dibayar melalui BRI dan 305 lewat BNI.

"Warga yang dibayar melalui bank telah dicairkan sejak April.

Sementara pencairan melalui PT POS baru dilakukan, Sabtu (9/5/2020)," ujar Muslim didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, H Junidar SSos MM.(*)

