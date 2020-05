16.000 Bantuan Tunai Tanpa Rekening Bank, Harus Ambil Sendiri di Kantor Pos

Warga antrean untuk mengambil bantuan tunai dari Kemensos Rp 600 ribu per KK di Kantor PT POS Sigli, Pidie, Sabtu (9/5).

SIGLI - Sebagian besar penerima bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu/kepala keluarga ternyata belum memiliki rekening bank. Dari jumlah 17.554 penerima bantuan, sekitar 16.000 KK harus mengambil bantuan di kantor PT Pos Sigli yang dikirim oleh Kemensos RI mulai Sabtu (9/5/) yang diserahkan secara simbolis oleh Sekda Pidie, H Idhami.

Kepala Kantor Pos Sigli, Mutia Rahmi, kepada Serambi, Sabtu (9/5) mengatakan sebanyak 16.000 penerima bantuan tunai dari Kemensos Rp 600 ribu per KK per bulan. Warga yang mengambil bantuan tunai melalui PT Pos Sigli karena 16.000 penerima tidak membuat rekening bank.

Dia menyebutkan, pencairan bantuan tunai mulai dibayar, Sabtu (9/5), di Kantor POS Sigli, jatah bulan April yang dibayar Mei 2020. "Penerima bantuan tunai tanpa rekening bank dapat mengambil sendiri di sepuluh Kantor Pos yang tersebar di kecamatan dan tidak boleh diwakili oleh orang lain,” ujarnya.

Disebutkan, mulai dari Kantor Pos Muara Tiga (Laweung), Padang Tiji, Mila, Kota Bakti, Tangse, Geumpang, Beureunuen, Glumpang Tiga, Simpang Tiga sampai Kembang Tanjong. Dia menegaskan warga yang mengambil bantuan tunai tidak boleh diwakili oleh orang lain, tetapi harus yang bersangkutan.

Mutia menjelaskan penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM) harus membawa KTP saat mengambil bantuan tunai di Kantor POS. "Jika sakit, petugas Kantor Pos akan mengantar bantuan tunai itu yang dibayar utuh Rp 600 ribu kepada KPM atau tidak ada pemotongan adminitrasi," sebutnya.

Dia menambahkan, bantuan secara tunai itu diberikan kepada warga yang berdampak Covid-19, selama tiga bulan, dari April, Mei hingga Juni dan diharapkan dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak. "Warga sebagai KPM telah diberitahukan mendapatkan bantuan tunai tersebut dan telah ditulis nomornya oleh Kemensos RI," pungkasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, Ir Muslim, didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, H Junidar SSos MM kepada menyebutkan jumlah warga yang menerima bantuan tunai mencapai 17.554. Dirincikan,1.249 KK dibayar melalui BRI dan 305 KK melalui BNI, lainnya di Kantor Pos.

"Warga yang dibayar melalui bank telah dibayar sejak April, sedangkan pencairan melalui PT Pos baru dilakukan, Sabtu (9/5)," ujarnya. Menurutnya, warga yang menerima bantuan tunai Rp 600 ribu per KK per bulan, mereka yang tidak menerima bansos PKH, bantuan pemerintah non pangan (BPNT) dan bantuan sembako Pemerintah Aceh.

"Warga yang tidak mendapatkan bantuan tunai dari Kemensos akan menerima bantuan tunai dari dana gampong yang besarannya sama," jelasnya.(naz)