Harga Bawang Merah Masih Mahal  

IDI - Akibat pasokan masih minim, harga bawang merah di Aceh Timur hingga , hingga Minggu (10/5/2020) masih mahal.

"Hari ini harga bawang merah Rp 60 ribu per kg. Harga ini turun dari sebelumnya Rp 70 ribu per kg," ungkap Aidil, pedagang sembako dan rempah-rempah di Idi Rayeuk, Aceh Timur, kemarin.

Penyebab harga mahal tersebut, jelas Aidil, karena pasokan dari agen masih langka. Bahkan, seminggu lalu sempat kosong. "Saat itu, kami beli kotor dari agen Rp 60 ribu per kg. Sehingga terpaksa jual Rp 70 ribu per kg," jelas Aidil.

Saat ini, pasokan mulai ada meski belum begitu normal. "Jika harga normal bawang merah sebelumnya kisaran harga Rp 37-38 ribu per kg," jelas laki-laki yang ramah dan ulet ini.

Sedangkan harga gula yang sebelumnya capai Rp 20 ribu per kg, saat ini sudah turun Rp 15 per kg. "Saat ini kita beli Rp 650 ribu per goni ukuran 50 kg. Kalau sebelumnya, capai Rp 890 ribu per goni, makanya mahal," jelas Aidil.

Sementara sembako lainnya relatif normal. Bahkan, cabai turun drastis karena hasil panen melimpah, seperti cabai merah yang dijual Rp 15 ribu per kg, cabai hijau dan cabai rawit Rp 12 ribu per kg. "Selain bawang dan gula. Harga sembako lainnya relatif normal," jelas Aidil. (c49)