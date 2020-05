Kapolres Cek Kesiapan Personel dan Peralatan  

Dokumen Brimob Trumon

Personel Brimob Yonif C Pelapor Trumon bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan, melaksanakan apel konsolidasi pascabanjir di lima Desa di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Apel yang dipimpin oleh Wadanyon C Pelopor, AKP Muzakir ini berlangsung Mako Brimob Batalyon C Pelopor, Rabu (6/5/2020).