Pasar Murah Digelar di Empat Kecamatan di Pidie, Diawali Kecamatan Geumpang

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemkab Pidie gelar pasar murah di empat kecamatan di Pidie.

Kecamatan Geumpang merupakan kawasan dataran tinggi yang pertama dilaksanakan pasar murah.

Pasar murah tersebut kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Diperindagkop) Aceh.

"Empat kecamatan digelar pasar murah yang dimulai, Rabu (13/5/2020), di Kecamatan Geumpang," kata Jubir Gugus Covid-19 Pidie, M Hasan Yahya, kepada Serambinews.com, Rabu (13/5/2020).

Ia menyebutkan, pasar murah di hari kedua dilaksanakan di Kecamatan Mane, Kamis (14/5/2020).

Lalu, Jumat (15/5/2020), pasar murah dilaksanakan di Kecamatan Mane dan Kecamatan Padang Tiji, Sabtu (16/5/2020).

Ia menjelaskan, lima jenis sembako yang dijual di pasar murah jumlahnya bervariasi. Adalah beras 12.500 kg dijual 3.000 per kg.

Lalu, minyak goreng 11.000 kg dijual Rp 3.000 per kg, tepung terigu 1.500 kg dijual Rp 3.000 per kg dan telur 48.600 butir dijual 250 per butir.

" Jenis barang di pasar murah dijual di bawah HET karena masing-masing barang telah disubsidi Disperindagkop Aceh," sebutnya.

Ia menambahkan, untuk gula pasir disediakan Disperindagkop- UKM Pidie.

Kepala Disperindagkop dan UKM Pidie, Zulkifli, yang berulangkali ditelepon Serambinews.com, Rabu (13/5/2020) tidak bersedia mengangkat ponselnya. (*)