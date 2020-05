Polresta Banda Aceh Bagikan 400 Paket Bantuan Sosial, Dananya Bersumber Dari Penggalangan Anggota

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Polresta Banda Aceh kembali membagi-bagikan 400 paket bantuan bagi warga Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang membutuhkan perhatian, Jumat (15/5/2020).

Sebanyak 400 paket bantuan sosial itu merupakan Program 'Polresta Banda Aceh Bersedekah' yang diinisiasi langsung oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH, beberapa waktu lalu, tepatnya ketika kondisi pandemi Covid-19 mulai masuk ke Aceh.

Kapolresta Trisno Riyanto menerangkan 400 paket bantuan sosial yang disalurkan ke warga miskin dan anak yatim yang membutuhkan perhatian itu bersumber dari infaq seluruh personel Polresta Banda Aceh yang dikumpulkan Rp 1.000 per hari, setiap anggota.

Dari 1.262 jumlah seluruh personel di jajaran Polresta Banda Aceh, bila Rp 1.000 per hari saja diinfaqkan setiap anggota per harinya, jumlahnya mencapai Rp 1.262.000 per hari.

Untuk sebulan bisa mencapai Rp 37.860.000.

"Itu bila dikumpulkan Rp 1.000 per hari setiap anggota. Kalau ada anggota yang ingin menginfaqkan lebih Rp 1.000 per hari, jumlahnya jauh lebih banyak, apalagi dikalikan dalam sebulan," kata Kombes Trisno.

Program 'Polresta Banda Aceh Bersedekah' tersebut, kata Kapolresta, bertujuan memupuk kepekanaan setiap anggota dalam semangat bersedekah.

Mantan Kabag binkar Biro SDM Polda Aceh ini pun menerangkan, tidak akan jatuh miskin bila seseorang ingin berinfaq. Malah, Allah SWT akan melipatgandakan rezekinya.