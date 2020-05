Viral, Aksi Wanita Ini Berlatih Keras Freestyle Sepak Bola, Sampai Membawanya ke Burj Khalifa Dubai

SERAMBINEWS.COM - Aksi bermain si kulit bundar identik dengan laki-laki, namun ada berbeda dengan aksi satu ini.

Seorang perempuan melakukan aksi juggling bola menjadi viral di media sosial.

Postingan tersebut dibagikan oleh akun Tiktok @ghouirunnisaa, (14/4/2020).

Pada postingan ia menjelaskan videonya.

"Someone might be needing this," tulisnya pada postingan.

Sampai saat ini, Jumat (15/5/2020) video dirinya melakukan aksi juggling bola sudah ditonton sebanyak 630.4 ribu tayangan.

Pengguna Tiktok juga menyukai postingannya sebanyak 91.5 ribu dan sudah dikomentari 1.549 ribu pengguna Tiktok.

Akun Tiktok @qhouirunnisa (INSTAGRAM @qhouirunnisa)

Selain itu pula, pada akun Tiktoknya, hampir dipenuhi video aksinya melakukan juggling.

Postingan dirinya viral di media sosial, selain di Tiktok, aksinya telah dibagikan pada media sosial Instagram.

Aksinya ini dibagikan oleh akun Instagram @kocak.petcaah pada hari ini, Jumat (15/5/2020).