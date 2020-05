Jelang Idul Fitri 1441 H, Harga Kebutuhan Pokok di  Aceh Selatan Masih Stabil

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Jelang meugang Idul Fitri 1441 H tahun 2020, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Selatan dilaporkan masih stabil. Informasi masih stabilnya harga kebutuhan pokok di Aceh Selatan diperoleh Serambinews.com dari Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Selatan, T Harida Aslim SE MM melalui Kabid Perdagangan, Saipul Rahman, Selasa (19/05/2020).

Berikut update terbaru harga bumbu dapur di Pasar Inpres Tapaktuan, Aceh Selatan sesuai data dari Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Selatan, Selasa (19/05/2020). Harga beras medium Rp 16000 - Rp 18000 per bambu, beras kampung Malaysia Rp 16000 per bambu, gula pasir Rp 16.000 - Rp 17.000 per kg, minyak goreng Bimoli Rp 14.000 per liter.

Selanjutnya minyak goreng curah Rp 10.000 per liter, telur ayam Rp 35.000 - Rp 36.000 per papan, telur bebek asin Rp 4.000 per butir, cabe merah Rp 25.000 per kg, cabe kecil Rp 30.000 per kg, cabe ijo Rp 20.000 per kg, bawang putih Rp 30.000 per kg, bawang merah Rp 60.000 per kg, wortel Rp 12.000 per kg, kentang Rp 10.000 per kg, tomat Rp 8.000 per kg, kacang hijau Rp 26.000 per kg, kacang tanah Rp 32.000 per kg.

Kemudian, garam Rp 12.000 per zak, tepung terigu segitiga Rp 11.000 per kg, kelapa bulat Rp 2.500, ikan kaleng sarden kecil gaga Rp 12.000, sarden kecil botan Rp 5.000, sarden kecil indo Rp 8.000, sarden besar gaga Rp 20.000, sarden besar botan Rp 10.000, dan sarden besar Indo Rp 16.000.

Pada kesempatan itu, Kabid Perdagangan, Saipul Rahman mengatakan, dalam waktu dekat ini akan digelar Operasi Pasar gula dari Kemendag juga akan tiba di Aceh Selatan dengan harga jual Rp 12.500 per kg.

"Barang rata - rata masih stabil. Gula operasi pasar dari kemendag harga jual 12.500 per kg. Semalam truknya sudah berangkat dari Medan," ungkap Saipul.

Lanjut Saipul, masyarakat dibolehkan membeli gula pada operasi Pasar Kemendag tersebut maksimal 4 kg. Operasi pasar ini di laksanakan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan jalan Hamzah Fansuri Nomor 23 Tapaktuan. "Jadi perlu diberitakan, supaya masyarakat tahu bahwa ada operasi pasar khusus gula. Cuma waktunya belum pasti, diusahakan sebelum lebaran," pungkas Saipul.(*)

