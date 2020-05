VIDEO - Di Tengah Pandemi Corona, Warga kota New York Beramai-ramai Piknik ke Taman

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Warga kota New York beramai-ramai ke Taman Bear Mountain State Park saat cuaca cerah pada hari Minggu, (17/5/2020).

New York merupakan kota yang tengah berjuang melawan ganasnya virus corona selama berminggu-minggu.

Di taman Bear Mountain State Park, tampak bangku piknik terisi penuh, banyak orang mengakhiri pekan dengan berjalan-jalan, bermain sepak bola, dan berjemur.

Namun hanya beberapa warga yang tetap mengenakan masker dan menerapkan jarak sosial, sementara masih banyak warga yang lain tidak patuh.

Pantai dan taman di New York, New Jersey, Connecticut dan Delaware sudah dibuka kembali untuk akhir pekan.

New York, adalah kota yang paling parah dilanda pandemi virus corona di AS, dengan laporan per hari Senin (18/5/2020) mencapai 359.847 kasus virus corona yang dikonfirmasi dan angka kematian sebanyak 28.325.