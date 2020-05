Zulfikar Achmad, Kopi Gayo Hasilkan Devisa 55 Juta US$ Per Tahun, Petani Kopi Harus Diselamatkan

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Kopi Gayo yang berasal dari Aceh Tengah dan Bener Meriah menghasilkan devisa negara rata-rata 55 juta US$ per tahun.

Angka ini bisa lebih besar lagi, sebab kopi Gayo juga diekspor oleh eksportir Sumatera Utara.

Angka-angka ini disampaikan Kabag Perekonomian Pemkab Bener Meriah, Zulfikar Ahmad, ST Jumat (22/5/2020) menjawab Serambinews.com.

Ia mengatakan komoditi kopi Gayo menghasilkan devisa lebih besar dibanding beberapa komoditi lainnya.

Ia mencatat dalam kurun 2012-2018, komposisi komoditi ekspor terbesar dari Provinsi Aceh adalah kopi arabica, yakni pada 2012 sebesar 68 persen senilai 64 juta US$.

Kemudian pada tahun 2013 sebesar 72 persen nilai 52 juta US$, 2014 sebesar 96 persen nilai 55 juta US$, 2015 sebesar 54 persen senilai 53 juta US$.

Pada 2016 sebesar 72 persen dengan nilai 55 juta US$, 2017 sebesar 41 persen nilai 47 juta US$, dan 2018 sebesar 29 persen dengan nilai 55 juta US$.

Dijelaskan, devisa ekspor ini diterima oleh eksportir dalam bentuk valuta asing (menambah jumlah valas Indonesia).