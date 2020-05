Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Minta Dinas Perbaiki Penggelolaan Keuangan dan Kinerja

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Isnaini Husda SE mengakui beberapa pencapaian kerja dinas di lingkungan Pemko Banda Aceh sudah maksimal.

Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan seperti dari segi pengelolaan keuangan maupun pencapaian kinerja.

Hal itu disampaikan Isnaini kepada Serambinews.com, Sabtu (30/5/2020) setelah rapat paripurna DPRK Banda Aceh dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Wali Kota Banda Aceh Tahun 2019 di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (29/5/2020).

"Alhamdulillah beberapa pencapaian sudah maksimal, tetapi ada beberapa yang masih perlu perbaikan, baik dari segi pengelolaan keuangan maupun pencapaian kinerja," katanya.

Ia melanjutkan, ada beberapa OPD yang masih membutuhkan perhatian dari Wali Kota Banda Aceh untuk dimotivasi sehingga ada peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Terhadap pengelolaan keuangan, pihaknya menilai pencapaiannya sudah maksimal tapi masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam, tidak hanya out put yang dihasilkan tapi juga out come dari pencapaian kegiatan anggaran tersebut.

"Yang lebih dirasakan masyarakat adalah out come dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi pencapaian kinerja Isnaini mengatakan, ada beberapa OPD perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya.

Terutama pada pengelolaan Pasar Aceh, penegakan peraturan perundang-perundangan yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang perlu dimaksimalkan supaya Kota Banda Aceh ke depan akan menjadi sebuah kota model bagi kota-kota yang lain.

"Sebagai ibu kota provinsi, kita berharap bahwa tata kelola pemerintahan dan keuangan Kota Banda Aceh akan menjadi yang terbaik di Provinsi Aceh dan menjadi contoh bagi daerah lain yang ada di Provinsi Aceh," katanya.(*)