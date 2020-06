Tawaran Barcelona Rp1,05 Triliun untuk Sandro Tonali 'The Next Pirlo' Ditolak, Ini Alasannya

SERAMBINEWS.COM - Sebelum pandemi virus corona atau COVID-19 merebak, Barcelona rupanya sudah melakukan penawaran terhadap gelandang muda milik Brescia, Sandro Tonali.

Gelandang Brescia, Sandro Tonali, telah menarik perhatian sejumlah klub-klub besar Eropa.

Penampilan apik Sandro Tonali bersama Brescia di Liga Italia musim 2019-2020 menjadi tolok ukurnya.

Baru berusia 19 tahun, Tonali sudah memainkan 23 laga di Liga Italia dan semua dilakoninya sebagai starter.

Sejauh ini ia telah menyumbang 1 gol dan 5 assist buat Brescia di Liga Italia.

Peranan sentralnya yang bak metronom di lini tengah membuat klub raksasa Liga Spanyol, Barcelona, kepincut untuk meminangnya.

Barcelona bahkan dikabarkan berani menawar hingga 65 juta euro (sekitar Rp1,05 triliun) plus dua pemainnya untuk memboyong pemain beralias The Next Andrea Pirlo tersebut.

Nominal tersebut lebih tinggi dari permintaan Brescia senilai 50 juta euro (sekitar Rp811 miliar) bagi klub-klub yang menginginkan Tonali.

Namun, penawaran dari kubu Azulgrana rupanya ditolak oleh pihak Brescia selaku pemilik Tonali.

Hal itu diakui oleh presiden klub, Massimo Cellino, yang menyatakan jika Barcelona sudah melakukan penawaran sebelum pandemi virus corona atau COVID-19 merebak.