Edukasi Konservasi Air di Pulau Pari

OLEH YOPI ILHAMSYAH, Dosen Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Pulau Pari, Jakarta

SEBELUM pandemi Covid-19, saya sempat mengikuti kegiatan bertema "Workshop on Promoting Eco-Hydrological Solutions for Sustainable Water Management in Indonesia and Asia Pacific". Kegiatan ini diselenggarakan Kantor Unesco Jakarta, diikuti partisipan domestik dan mancanegara.

Selama dua hari kegiatan diisi seminar oleh para pakar sumber daya air nasional dan internasional. Pemaparan berikut diskusi bermaterikan pengelolaan air berkelanjutan berbasis ekologi, baik danau, sungai, maupun berbagai badan air di daratan.

Pada hari ketiga, diadakan ekskursi lapang dengan meninjau serta mempelajari pengelolaan sumber daya air di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Kami menggunakan speedboat dari dermaga Marina Ancol yang merupakan muara Sungai Ciliwung. Perjalanan laut ditempuh sekitar satu jam. Ke luar dari mulut dermaga, kami dapat melihat pulau-pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta dengan kondisi perairan yang kini relatif bebas sampah.

Pulau Pari sendiri berada pada gugus terdepan yang berdekatan dengan Teluk Jakarta. Dinamakan Pulau Pari karena bentuknya yang menyerupai ikan pari. Pulau kecil yang didominasi karang ini merupakan rangkaian pulau-pulau atol yang tergabung dalam wilayah administratif Kepulauan Seribu, membentang dari selatan hingga utara Laut Jawa.

Menjelang tiba di Pulau Pari, tampak keindahan pulau dengan vegetasi pesisir seperti cemara, nyamplung, kelapa, bakau berjajar hijau, langit biru berhias awan kumulus putih menunjukkan udara segar, dan laut hijau muda, mengindikasikan pantai yang landai dan dangkal.

Perjalanan ekskursi turut didampingi Direktur Unesco Jakarta, Profesor Shahbaz Khan. Sebagai seorang ekspatriat asal Pakistan yang bermukim di Australia, beliau sangat mengagumi keindahan alam Indonesia yang disebut Emerald of the Equator (Zamrud Katulistiwa). "Upaya-upaya pelestarian meliputi kegiatan restorasi dan konservasi alam harus terus didorong dan diwujudkan sehingga sumber air Indonesia dapat terjaga secara alami," kata beliau saat membuka lokakarya internasional ini.

Selepas mendarat, panitia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyambut di dermaga Pulau Pari mengarahkan rombongan menuju sekolah satu atap. Di sana kami disambut tarian Betawi yang dibawakan murid-murid sekolah dasar.

Suasana Pulau Pari asri. Banyak pepohonan rimbun di pinggir jalan menuju destinasi wisata pantai. Hanya saja permasalahan utama pulau kecil ini adalah sumber air. Ketersediaan air hanya mengandalkan air hujan. Untuk ini, LIPI lewat Pusat Penelitian Oseanografi yang berstasiun di Pulau Pari mengembangkan tempat penyimpanan air melalui Simpanan dan Imbuhan Buatan untuk Air Tanah (Simbat).