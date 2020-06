Viral Perkelahian Disebut Mahasiswa Indonesia Lawan Warga Amerika, Si Bule Akhirnya Tumbang

SERAMBINEWS.COM - Perkelahian yang disebut-sebut antara mahasiswa Indonesia dengan pria bule di jalanan Amerika Serikat viral di media sosial.

Video perkelahian ini dibagikan oleh pengguna Twitter @henrysubiakto, pada hari Minggu (7/6/2020).

“Mahasiswa Indonesia di AS ini diserang mahasiswa kulit putih. Si Bule tdk nyangka kalau anak Indonesia itu sejak SMA sdh terbiasa tawuran,” tulis @henrysubiakto.

Video perkelahian ini menyita perhatian, akun Twitter lainnya juga membagikan postingan serupa, namun tidak menyebutkan mahasiswa Indonesia.

Seperti yang diunggah oleh @Hustle_NBA, pada tanggal 2 Juni 2020, sudah ditonton sebanyak 1,2 juta tayangan.

“No tasers needed got our selves a fight in San Diego (tidak ada alasan yang dibutuhkan membuat diri kami berkelahi di San Diego),” tulis @Hustle_NBA menyertai video perkelahian.

Selain itu, ada versi YouTube, diunggah 'Jun Souljah' pada tanggal 4 Juni 2020, berdurasi lebih lama.

Di Kanal itu disebut bahwa orang dari Asia, namun tidak ada keterangan bahwa orang tersebut berasal dari Indonesia.

Namun, tweet dari pengguna @henrysubiakto, menjelaskan orang yang berada di dalam video merupakan seorang mahasiswa Indonesia.