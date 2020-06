100 Meter Breakwater Ambruk, Dayah Darul Huda Terancam Hantaman Ombak

TAPAKTUAN - Breakwater atau tanggul pemecah ombak yang berada dibelakang Dayah Darul Huda, Gampong Sawang II, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, sepanjang 100 meter, ambruk dihantam ombak. Kondisi ini membuat bangunan di pesantren tersebut terancam terjangan gelombang.

Pimpinan Dayah Darul Huda,Tgk Rasyidin kepada Serambi, Rabu (10/06/2020), mengatakan, pihaknya khawatir ambruknya breakwater tersebut akan mendatangkan mudarat bagi bangunan pesantren. Sebab, jelasnya, jika kerusakan itu tidak segera diperbaiki maka akan sangat mengancam keberadaan asrama santri di dayah tersebut.

"Kami sangat berharap kepada Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan untuk segera memperbaiki kerusakan breakwater tersebut. Sebab jika tidak segera direhab akan mengancam keberadaan gedung asrama santri," ungkapnya.

Secara terpisah, warga setempat menyatakan, kerusakan tanggul pemecah ombak di belakang Dayah Darul Huda akan berdampak buruk kepada pesantren tersebut. Sebab, tanpa breakwater maka gelombang akan leluasa menerjang bangunan di dayah itu secara terus menerus. Untuk itu, warga juga berharap kepada pemerintah supaya segera membantu penanganan tanggul pemecah ombak yang ambruk tersebut supaya keberadaan asrama Santri di Ponpes Darul Huda tidak terancam.

"Karena jika kondisinya terus seperti sekarang ini, tentu santri yang tinggal di asrama tersebut juga tidak nyaman. Karenanya, kami selaku masyarakat juga sangat berharap kepada pemerintah untuk memprioritaskan penanganan tanggul pemecah ombak di belakang Dayah Darul Huda yang ambruk," ucap Basir.

Untuk diketahui, Pesantren Darul Huda yang berada dalam kawasan Gampong Sawang II, Kecamatan Sawang ini memang berada persis di bibir pantai dan pinggir jalan nasional lintas Blangpidie-Tapaktuan. Ponpes di bawah pimpinan Tgk Rasyidin itu saat ini sedang berkembang pesat. Indikatornya terlihat dari santri yang mondok di dayah tersebut, di mana bukan hanya warga Aceh Selatan, namun juga banyak berasal dari luar daerah.

Sementara itu, tim gabungan di Nagan Raya pada Rabu (10/6/2020), memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan warga kawasan Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur. Lahan terbakar diperkirakan sekitar 2 hektare.

Tim gabungan terdiri petugas BPBD, TNI/Polri dan Brimob Kompi 3 Yon C Pelopor Kuala Nagan Raya. Untuk memadamkan api, petugas gabungan dibantu sejumlah peralatan seperti mesih robin dan armada pemadam kebakaran dari BPBD Nagan Raya.

Kalak BPBD Nagan Raya, Mistar ST kepada Serambi, Rabu kemarin mengatakan, lahan terbakar milik penduduk setempat. Ia melanjutkan, setelah mendapat laporan kebakaran, tim gabungan langsung dikerahkan ke lokasi. "Api sudah berhasil dipadamkan. Namun kepungan asap masih tersisa," katanya.

Menurut Mistar, tim gabungan masih akan terus memantau lokasi kejadian untuk memastikan kebakaran lahan tidak terulang. “Apalagi saat ini sedang musim kemarau,” ucap Kalak BPBD Nagan Raya.

Sedangkan Danki 3 Yon C Pelopor, Iptu Nurdin mengungkapkan, personel Kompi 3 Batalyon C Pelopor turut melaksanakan patroli dan terlibat dalam pemadaman karhutla di Dusun Tran Gagak, Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur. "Kita ikut membantu memadamkannya. Kehadiran Brimob sebagai bentuk bakti Brimob Aceh untuk masyarakat," pungkas Danki 3 Yon C Pelopor, Iptu Nurdin.(riz)