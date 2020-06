Industri Pariwisata di Era New Normal

Oleh Rahmadhani, Kabid Pemasaran Dinas Kebudaan dan Pariwisata Aceh

Kehidupan masyarakat dunia terus dihantui masih merebaknya wabah virus Corona yang mematikan, Coronavirus Disease (Covid-19). Tidak terkecuali masyarakat Indonesia juga mengalami dampak yang sangat serius. Korban pun berjatuhan dan diperkirakan akan semakin meningkat sampai ditemukannya vaksin penyembuhan virus tersebut.

World Health Organization menyebutkan, korban masyarakat dunia yang meninggal akibat Covid-19 mencapai 395,779 orang dari 6,750,521 kasus (Data WHO, 8 Juni 2020). Sementara, korban yang meninggal di Indonesia mencapai 1,851 orang dari 31,186 kasus (sumber: www.covid19.go.id).

Wabah virus Corona telah berdampak serius dan merusak hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, baik secara sosial-budaya, maupun perekonomian. Masyarakat terpaksa bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah sebagai salah satu konsekuensi logis dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus. Dampak yang dirasakan masyarakat sungguh memprihatinkan, khususnya pelaku industri pariwisata, yang mengedepankan pelayanan kepada wisatawan.

Berhentinya operasional maskapai penerbangan, larangan perjalanan wisata dan ditutupnya destinasi wisata bagi wisatawan adalah beberapa kasus kecil yang berdampak pada denyut nadi industri pariwisata yang sebelumnya sedang mengalami kemajuan pesat. Keprihatinan ini telah menciptakan efek domino pada berbagai sektor industri pariwisata lainnya (multiplier effect), seperti perhotelan dan restoran, café, resor, toko souvenir, pemandu, travel agent, tour operator dan usaha retail lainnya. Akibatnya banyak pekerja yang terserap dalam industri ini kehilangan pekerjaan, dan bahkan dirumahkan. Sampai kapankan keprihatinan global ini akan berakhir?

Era new normal

Wabah virus Corona yang sedang melanda negeri belumlah berakhir dan diperkirakan terus berlanjut sampai ditemukannya vaksin. Namun, semangat kebangkitan bersama untuk hidup berdampingan dengan virus harus menjadi pilihan "living in harmony with Corona" melalui tatanan kehidupan baru atau "New Normal" yang sedang diberlakukan Pemerintah.

Tatanan kehidupan baru di era "New Normal" adalah keniscayaan. Kita tidak bisa menolaknya. Ini adalah pilihan hidup. Kita harus siap menghadapinya bersama dengan tetap menyesuaikan diri melalui gaya hidup baru sesuai Protokol Kesehatan dan Syariah dalam menunjang kehidupan berkesinambungan dan produktivitas perekonomian. Kita harus bersiap menyambut tatanan kehidupan baru untuk menghindari dampak negatif pandemi Covid-19 secara berkelanjutan, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bangkit kembali membangun aspek sosial dan perekonomian yang sudah lama terpuruk.

Penerapan Protokol Kesehatan dan Syariah tetap menjadi prioritas, seperti menjaga jarak "physical distancing", menghindari keramaian, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan terus bermunajad kepada Allah Swt agar Covid-19 segera berakhir.

Kebangkitan industri pariwisata