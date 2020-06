Telkomsel-Huawei Berkolaborasi Gelar Webinar Series

BANDA ACEH - The NextDev Hub dari Telkomsel terus memperkuat komitmennya sebagai pusat inovasi digital bagi para penggiat industri kreatif digital di Indonesia. Upaya tersebut kini diwujudkan melalui berkolaborasi bersama Huawei dengar menggelar rangkaian “The NextDev Hub X Huawei Webinar Series” yang berlangsung tiap minggu mulai 9 Juni hingga 27 Agustus 2020. Rangkaian seminar daring tersebut membahas tren pasar hingga optimalisasi 5G, cloud, Internet of Things, big data, dan kecerdasan buatan untuk pertumbuhan bisnis.

Direktur Human Capital Management Telkomsel, Irfan A Tachrir, Jumat (12/6) mengatakan, Telkomsel memahami pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Namun, hal tersebut tak menghalangi Telkomsel untuk terus bergerak maju sebagai leading digital telco company di Indonesia dalam berperan aktif memajukan ekosistem digital di Tanah Air dengan beradaptasi terhadap perubahan yang tidak terhindarkan ini.

"Maka dari itu, kami bersemangat untuk tetap menyelenggarakan kegiatan The NextDev tahun ini secara online yang kini diwujudkan melalui seminar daring bersama Huawei," katanya.

Account Director Huawei Indonesia, Colin ShiXiaojie mengatakan, Huawei sudah berkolaborasi bersama Telkomsel selama 15 tahun. "Kami pun paham bahwa Telkomsel bukan saja penyedia jaringan, namun juga berperan aktif terhadap pengembangan talenta digital di Indonesia," katanya.

Dikatakan, The NextDev Hub merupakan inisiatif terbaru dari The NextDev untuk memperluas dampak nyata bagi perkembangan ekosistem digital di Indonesia secara berkesinambungan. The NextDev Hub yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi dan konektivitas untuk startup digital dari berbagai tingkatan pertumbuhan bisnis akan menjadi titik referensi dan rujukan utama berbagai pihak yang ingin berkolaborasi dengan para startup digital Indonesia, baik BUMN, institusi komersial, atau investor, dari Indonesia maupun mancanegara.

The NextDev sendiri telah berjalan sejak 2015 dan telah membantu lahirnya ribuan aplikasi dari startup lokal melalui program seperti The NextDev Talent Scouting, The NextDev Academy, Telkomsel On The Mission, dan The NextDev Summit.

Pada seminar daring pertama dari “The NextDev Hub X Huawei Webinar Series”, topik yang diangkat adalah “The Secret of Huawei's Continuous Growth”. Seminar daring tersebut membahas bagaimana Huawei menumbuhkan bisnisnya secara kontinu melalui optimalisasi teknologi terkini untuk memperluas portfolio dari waktu ke waktu.

Sekitar 150 penggiat ekosistem digital dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dalam webinar, termasuk 25 startup terbaik di The NextDev 2019, lulusan dan pemenang pada edisi The NextDev sebelumnya, serta 30 partisipan terbaik di IndonesiaNEXT 2019.(una/rel)