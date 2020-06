Ekspor Kopi Aceh Anjlok

BANDA ACEH - Nilai ekspor kopi arabika Aceh pada bulan Januari-April 2020 mengalami penurunan drastis, dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Nilai ekspor pada kuartal pertama tahun ini baru mencapai 17,527 juta dollar AS atau kalau dirata-ratakan per bulannya hanya 4,381 juta dollar.

Angka itu jauh anjlok jika dibanding kuartal pertama tahun 2019, di mana rata-rata per bulan nilai ekspor kopi arabika Aceh sebesar 5,170 juta dollar AS atau sebesar 62,050 juta dollar dalam setahun.

Hal itu disampaikan Pimpinan Bank Indonesia Banda Aceh, Zainal Arifin Lubis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Serambi, Selasa (16/6/2020). “Angka-angka itu kami terima berdasarkan data yang dirilis Kantor BI Pusat baru-baru ini,” tuturnya.

Diungkapkan, penurunan tertinggi nilai ekspor kopi arabika Aceh terjadi ke Singapura. Tahun lalu, nilai ekspornya kopi ke Negeri Singa itu mencapai 8,148 juta dollar Amerika, atau rata-rata per bulan 679,073 dollar. Sementara pada tahun ini, selama empat bulan berjalan, Januari-April 2020, nilai ekspornya baru 60.071 dollar AS, atau rata-rata per bulannya hanya 15.017 dollar AS. Terjadi penurunan hingga 45 kali lipat.

Selain Singapura, ekspor kopi Aceh ke Kanada juga mengalami penurunan. Jika tahun lalu nilai ekspor mencapai 5.870.045 dollar AS, pada kuartal pertama tahun ini nilai ekspor baru 1.580.013, turun 23,83 persen. “Begitu juga ekspor ke Belgia di masa pandemi Covid-19 ini mengalami penurunan. Jika tahun lalu senilai 17.118.157 dollar AS, pada empat bulan pertama tahun ini baru 5.512.704 dollar Amerika, turun 3,4 persen,” tutur Zainal Arifin Lubis.

Meski begitu, tambahnya, untuk sejumlah negara seperti Inggris dan Jerman, nilai ekspor kopi arabika Aceh untuk tahun ini masih relatif lebih tinggi. Ke Inggris nilai eskpor tahun lalu senilai 3.583.362 dollar AS atau rata-rata per bulan 298.613 dollar. Sedangkan pada kuartal pertama tahun ini nilai ekspor sudah mencapai 1.879.718 dollar atau rata-rata per bulan 469.929 dollar, naik 57,37 persen.

“Begitu juga nilai ekspor ke Jerman, tahun lalu rata-rata perbulan 305.418 dollar, pad akuartal pertama tahun ini rata-rata per bulan 565.151 dollar. Terjadi kenaikan sebesar 85,04 persen,” ujar Zainal Arifin Lubis.

Melonjaknya nilai eskpor kopi Aceh ke Inggris dan Jerman tahun ini, disebabkan pengiriman biji kopi dalam empat bulan terakhir. Karena memang permintaan kopi di kedua negara Eropa itu sangat tinggi. “Permintaan terhadap kopi arabika Aceh oleh Inggris dan Jerman diperkirakan akan terus meningkat. Kita berharap di masa new normal ini permintaan bisa terus tinggi. Apalagi di sejumlah wilayah di Jerman dan Inggris, sudah mulai melakukan pelonggaran bagi warganya untuk beraktivitas,” pungkasnya.

Pimpinan Bank Indonesia Banda Aceh, Zainal Arifin Lubis menambahkan, pada masa pandemi virus corona atau Covid-19 para petani kopi di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Bireuen, minta pemerintah untuk menampung kopi-kopi mereka, karena importir kopi Aceh belum membuka keran untuk pembelian.

Kini setelah negara-negara importir kembali membuka keran dan sudah melonggarkan kegiatan lockdown, tambah Zainal Arifin Lubis, negara-negara tersebut mulai melakukan pembelian kopi arabika asal Aceh.

“Dengan mulai meningkatnya permintaan, maka secara perlahan harga jual kopi asal Aceh di negara-negara importir mulai naik,” jelas Zainal Arifin Lubis.(her)