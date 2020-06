Perubahan Iklim; Kehendak Memperbaiki  

Oleh Shaivannur M. Yusuf, Alumnus pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, aktif di Komunitas Surah Buku Filsafat di Kamp.biawak

Fajri salah seorang pemuda asal Meureudu Pidie Jaya yang hari-harinya memelihara ayam di pinggir pantai pesisir Kota Meureudu, mengeluh akibat abrasi pantai yang hampir menerjang peternakan ayam yang ia kelola. Abrasi ini mulai dirasakannya karena gelombang besar itu telah mengancam gubuk kecil yang ditempatinya untuk menaruh peralatan ayam ternak.

Demikian salah satu dampak kecil dari mencairnya es di kutub bumi. Es di kutup telah mencair dan menyusut. Sejak beberapa dekade terakhir, para pakar iklim terus mencemaskan dampak dari pemanasan global, khususnya yang menimpa kedua kutub bumi. Yang terutama diamati dan diteliti adalah kawasan Kutub Utara. Pasalnya, lapisan es di Kutub Utara terus menyusut drastis dalam 30 tahun terakhir ini. Fenomena ini merupakan dampak dari degredasi kualitas lingkungan hidup di muka bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia secara berlebihan.

Prediksinya, trend ini terus berlanjut hingga 2080 mendatang. Dalam dua dekade terakhir, permukaan air laut sudah naik rata-rata 8 centimeter. Merujuk data satelit yang dikumpulkan selama 20 tahun oleh ITB, penurunan permukaan air laut di perairan Indonesia diperkiraan sekitar 3-8 mm per tahun. Sementara, estimasi penurunan permukaan tanah diperkirakan lebih drastis, berkisar antara 1-10 cm per tahun. Bahkan, di beberapa tempat, penurunannya mencapai 15-20 cm per tahun (BBC, 26/03/2020). Pemicunya adalah pemanasan global yang kian hari semakin parah.

Kenaikan permukaan air laut adalah kisah global yang menerpa negara mana saja, terutama negara pesisir. Indonesia dan beberapa negara lainnya, seperti India, Vietnam, Banglades, Thailand, dan Tiongkok Daratan menyumbang sekitar 75% dari 300 juta penduduknya yang akan menghadapi ancaman tersebut pada pertengahan abad ini.

Perubaham iklim nyata, aktivitas manusia telah menjadi pemicu dasar dari perubahan iklim. Perubahan pada suhu, curah hujan, dan berbagai efek lain yang drastis terjadi begitu cepat. Ini diakibatkan oleh maraknya perusakan alam, terutama degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, pecemaran air dan pencemaran udara merupakan sumberdaya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan kerap disinyalir akibat overeksploitasi.

Overeksploitasi

Pembangunan ekonomi tidak dapat dihindari dan dihentikan, atau meminjam kata World Bank "kehendak itu sudah menjadi keinginan yang universal". Tidak sedikit negara di dunia modern sekarang berlomba-lomba untuk mengejar pertumbuhan ekonominya, ekspoitasi sumberdaya alam adalah hal yang paling dominan dilakukan selama tiga dekade terakhir.

Pengerukan SDA misalnya, minyak bumi, gas, mineral dan batubara, penjarahan hutan tropis dan reklamasi telah mengakibatkan hancurnya sumberdaya alam. Semua bertujuan untuk akumulasi ekonomi negara, sayangnya proses itu telah melanggar batas-batas ekologis dan telah menafikan kelestarian lingkungan.

Dalam Science of Ecology, pemulihan ekologi itu sangat sulit dilakukan, secara umum alam tidak dapat tumbuh atau recovery alami pada kecepatan 4-5% setahun. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama, bila eksploitasi alam berlebihan tanpa henti, gangguan ekologis semakin parah dan perubahan iklim datang begitu cepat.