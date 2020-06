Gegara Paman Usir Lalat, Wajah Gadis Ini Kena Ledakan Gas, Setelah 15 Tahun Baru Berani Upload Foto

SERAMBINEWS.COM - Bekas luka di wajahnya akibat terkena bensin sekitar 15 tahun yang lalu membuat gadis itu kurang percaya diri untuk berbagi fotonya di media sosial.

Tapi keberanian itu muncul pada Rabu malam ketika dia mengunggah fotonya dan berbagi pengalaman kelam yang dilaluinya lewat sebuah utasan di Twitter.

Unggahan Seri Sufiza Fahizal menjadi viral di media sosial dan mayoritas netizen memuji aura positif yang ditonjolkan selain memuji kecantikannya.

"Subhanallah. Aku menangis. Kamu cukup cantik untukku. Tetap kuat sayang," kata Nurin.

"Segala sesuatu yang terjadi ada hikmahnya. Allah tidak akan menguji seseorang melainkan orang itu kuat untuk menghadapinya. Tetap kuat. Hiraukan kata-kata orang, you already pretty enough sis,” tulis Akmal.

Melansir dari Mstar, Seri Sufiza, 18, dikejutkan oleh reaksi positif netizen terhadap cerita yang baru pertama kali dia sampaikan kepada publik.

Sebelum membuat utasan di Twitter, Seri awalnya merasa sedih dan sangat malu untuk mengunggah sebuah foto ke laman media sosial pribadi miliknya.

"Ketika saya membuat utas itu, saya sedih. Sebelumnya Saya malu untuk mengepost foto tetapi malam itu keberanian tiba-tiba datang.

"Itu adalah pertama kalinya saya cerita tentang tragedi hitam ketika saya berusia tiga tahun.

Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba bisa berani berbagi postingan kekurangan diri saya.