Telkomsel Hadirkan Kemudahan Pelanggan Berlangganan Fitur Premium Tinder  

BANDA ACEH - Telkomsel sebagai leading digital telco company berupaya untuk terus menghadirkan layanan yang customer-centric guna memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, termasuk dalam menghadirkan pengalaman gaya hidup digital yang menyeluruh.

Upaya tersebut kini diwujudkan dengan berkolaborasi bersama aplikasi Tinder dalam menghadirkan pengalaman kemudahan akses bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar Telkomsel membayar biaya berlangganan fitur akun premium Tinder menggunakan deposit prabayar (pulsa) atau tagihan KartuHALO.

Head of Digital Lifestyle Telkomsel, Crispin P Tristram, Jumat (19/6/2020) mengatakan, Telkomsel selalu memusatkan pengembangan produk dan layanannya sesuai kebutuhan berbagai segmen pelanggan. Maka dari itu, kami menyambut baik kolaborasi dengan Tinder untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan aplikasi penunjang gaya hidup digital saat ini.

"Telkomsel sebagai connectivity enabler juga memaknai kolaborasi ini dengan memperkuat komitmen kami untuk terus menghubungkan tiap individu di seluruh Tanah Air melalui pemanfaatan teknologi digital tepat guna. Melalui platform unit bisnis Dunia Games, kami akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan akses ragam platform hiburan digital pelanggan guna melengkapi konsistensi kami menghadirkan aplikasi game dengan ragam genre baru," jelasnya.

Ia mengatakan, kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan Telkomsel yang telah didominasi oleh pengguna layanan data yang mencapai lebih dari 110 juta pelanggan. Ke depan, Telkomsel melalui Dunia Games akan terus hadir menginspirasi masyarakat dan industri telekomunikasi dalam pemanfaatan teknologi terkini yang hadir di setiap produk dan layanan digital terdepan yang relevan bagi kebutuhan pelanggan.

VP Business Development, Match Group, Gaurav Girotra mengatakan, dalam kemitraan ini dengan Telkomsel, voucher berlangganan premium Tinder sekarang akan tersedia untuk pelanggan Telkomsel di Indonesia melalui portal game dan layanan digital populernya yaitu Dunia Games and Upoint, yang disediakan oleh DOCOMO Digital.

Tinder merupakan aplikasi mempertemukan orang-orang baru secara global yang terkemuka dengan 6 juta pelanggan di dunia dan Indonesia adalah salah satu pasar terbesar Tinder di wilayah Asia Tenggara yang popular di kalangan anak muda terutama Gen Z.

Pada kolaborasi ini, Telkomsel menyediakan voucer yang dapat digunakan akses berlangganan Tinder Plus, yaitu salah satu jenis keanggotaan premium yang dimiliki oleh Tinder selain Tinder Gold. Pengguna Tinder Plus dapat menikmati sejumlah fitur premium, meliputi jumlah likes yang tidak terbatas, Rewind, lima Super Likes tiap hari, satu Boost per bulan, dan Passport.

Selain itu, Tinder juga membebaskan aplikasinya dari iklan bagi pengguna Tinder Plus. Pengguna bisa mendapatkan voucher Tinder Plus yang dapat dibayar menggunakan fasilitas deposit prabayar (pulsa) untuk pelanggan prabayar atau tagihan untuk pelanggan pasca bayar, guna memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya akan gaya hidup digital.

Pelanggan bisa mendapatkan voucher untuk berlangganan Tinder Plus tersebut melalui aplikasi Dunia Games dan Upoint ID yang tersedia secara gratis di Google Play Store maupun App Store. Pengguna juga bisa melakukan pembelian atau mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengunjungi situs resmi kedua platform tersebut di duniagames.co.id dan upoint.id.(una/rel)