Wali Kota Buka Turnamen Tenis ATP se-Aceh

* Aminullah/Freddy Lolos ke Semifinal

BANDA ACEH - Kejuaraan Tenis bergengsi tingkat Provinsi Aceh kembali digelar. Kali ini bertajuk Turnamen Aceh Tenis Player (ATP). Even ini dibuka Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Sabtu (20/6/2020), di Lapangan Tenis Jasdam Iskandar Muda (IM) Neusu.

Turnamen dengan sistem menggabungkan pasangan umur di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Even yang mengusung tema 'The Application Of New Normal For Sports' ini digelar komunitas All Tenis Player (ATP) Banda Aceh. Bank Aceh Syariah dan PDAM Tirta Daroy jadi sponsor utama turnamen memperebutkan total hadiah Rp 10 juta tersebut.

Dalam sambutannya, Aminullah Usman yang juga top player tenis JU 90 mengatakan, turnamen tersebut digelar dalam rangka memulihkan aktifitas di bidang olahraga. "Keadaan saat ini harus kita maklumi, dalam new normal ini segala aktifitas harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mulai aktifitas kita sehari-hari, seperti ke pasar, ke kantor maupun berolahraga dan juga kegiatan lainnya," katanya, saat membuka turnamen ini.

Wali Kota menyebutkan, kegiatan ini juga bagian dari skema penerapan new normal di bidang olahraga. "Menjalankan protokol kesehatan yang paling utama. Maka panitia sudah mewajibkan seluruh peserta agar memakai masker, tes suhu tubuh sebelum memasuki lapangan, mencuci tangan dan tetap jaga jarak," jelasnya.

Aminullah ikut turun memeriahkan turnamen ini. Berpasangan dengan Freddy, Wali Kota berhasil menapakkan kaki ke semifinal setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak penyisihan.

Pada babak 32 besar, Aminullah/Freddy berhasil mengkandaskan perlawanan Sayuti/Amir Pango (KDTC) dengan skor 8-1. Kemudian pada babak 16 besar, pasangan unggulan ini kembali tampil digdaya dan mengalahkan pasangan Fahmi/Safrizal, 8-2.

Ketangguhan Aminullah/Freddy kembali berlanjut di babak 8 besar dengan mematahkan perlawanan pasangan Saifuddin/Sadri 8-2. Dengan hasil ini, pasangan Aminullah/Freddy dipastikan menggenggam satu tiket semifinal. Partai empat besar dan partai final direncanakan digelar Minggu (21/6/2020) di Lapangan Jasdam mulai pukul 08.00 WIB.(rel/ran)