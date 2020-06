Hari Ini Lee Min-ho Ulang Tahun Ke-33, Ashanty Lakukan Ini untuk Rayakan Ulang Tahun Aktor Idolanya

SERAMBINEWS.COM - Aktor tampan Korea Selatan, Lee Min-ho pada hari ini, Senin (22/6/2020) genap berusia 33 tahun.

Netizen pun merayakan hari ulang tahun bintang drama korea The King : Etternal Monarch ini hingga namanya menjadi trending topic twitter, Senin (22/6/2020).

Beragam cara warganet menyampaikan ucapan mereka kepada aktor kelahiran Seoul, 22 Juni 1987 ini melalui akun media sosial mereka.

Ada yang mengunggah foto tokoh idolanya itu dibarengi ucapan selamat dan doa.

Hingga ada yang mengedit foto mereka bersama Lee Min-ho.

Tak terkecuali salah satu artis Tanah Air yang juga merupakan salah satu fans berat Lee Min-ho, yaitu Ashanty.

Istri dari Anang Hermansyah ini juga ikut merayakan hari ulang tahun idolanya itu dengan menyampaikan ucapannya terhadap sang idola.

• Soal Komentar Aurel Hermansyah dan Sindiran Raul Lemos, Ini 4 Klarifikasi Krisdayanti

Sampai-sampai, ia mengunggah foto Lee-Min-ho dalam feed akun instagramnya.

Pun ucapan yang disampaikan ibu sambung Aurel Hermansyah ini disampaikan oleh Ashanty satu jam sebelum memasuki hari kelahiran sang idola.

“Happy bday oppa @actorleeminho..( cancer boy) may all ur dreams come true (Selamat ulang tahun oppa @actorleeminho.. (cancer boy) semoga semua mimpimu menjadi nyata),” tulis Ashanty pada unggahan instagramnya , Senin (21/6/2020).